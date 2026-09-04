La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Gimnasia de Mendoza vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Este sábado por la tarde, Gimnasia de Mendoza recibe a Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputa en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie es fundamental para la tabla de posiciones de cara a la recta final. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Cabe recordar que el Lobo es el equipo revelación de este segundo semestre y llega como escolta en la Zona A, aunque vale resaltar que para este partido perdió a Agustín Módica y es el máximo goleador del campeonato. En contraparte, el Xeneize viene de eliminar por penales a Vélez por la Copa Argentina y clasificó a los cuartos de final.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA en Gimnasia (M) – Boca

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Será un primer tiempo parejo, con Gimnasia aprovechando la localía y presionando a un Boca que tendrá varias modificaciones“. En ese sentido, también agregó: “El Lobo lo empata en el segundo tiempo, pero Boca terminaría inclinando la balanza sobre el final, aprovechando la jerarquía”.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Gimnasia de Mendoza 1-2 Boca“, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con eso, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “0-1: Enner Valencia (Boca), 1-1: Facundo Lencioni (Gimnasia) y 1-2: Sebastián Villa (Boca)“, aseguró la nueva tecnología.

Los futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

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Por último pero no menos importante, hizo una pequeña conclusión. “La ausencia de Paredes, la rotación y el cansancio hacen que sea uno de esos partidos que Boca puede ganar más por jerarquía que por superioridad futbolística“, manifestó la Inteligencia Artificial sobre la rotación que hará Rodolfo Arruabarrena.