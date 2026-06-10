Luego de cerrar la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, la dirigencia de Boca ya se encuentra trabajando en el mercado de pases con el fin de darle un salto de calidad al plantel y así armarse para pelear de cara a la segunda parte de la temporada.

En este sentido, uno de los puestos que buscan reforzar es el del arco. Ante la lesión ligamentaria de Agustín Marchesín, solamente quedaron Leandro Brey y Javier García a disposición, por lo que el Xeneize quiere un nombre más para pelear el puesto y ya se lo hicieron saber.

Según pudo saber Bolavip, Boca se comunicó con Álvaro Montero, arquero de Vélez, para demostrarle su interés y saber sus condiciones para intentar ficharlo en este mercado de pases, luego de que finalice su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Más allá de este interés, no será fácil llegar a un acuerdo con el colombiano. Esto se debe a que Vélez le comunicó a Millonarios que hará uso de la opción de compra de Montero de 1.8 millones de dólares y le firmará su contrato a largo plazo, hasta mediados de 2029.

Debido a esto, hay dos posibilidades para que el arquero llegue a Boca. La primera de ellas es que Montero rechace el contrato del Fortín de Liniers y regrese a Millonarios, por lo que el Xeneize ahí deberá negociar directamente con el club colombiano para comprarle el pase.

La otra variante es que Montero firme su contrato con Vélez y el elenco de la Ribera se siente a negociar con su nuevo club. En este caso debería pagar una cifra un poco más alta, ya que el equipo argentino querrá recuperar la inversión que hizo por el arquero de 31 años.

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Así las cosas, los próximos días serán claves para determinar el futuro de Montero. Por el momento, se encuentra entrenando junto a la Selección Colombia en Estados Unidos, en donde peleará con Camilo Vargas para ganarse el puesto como titular de cara al debut frente a Uzbekistán.

Los números de Álvaro Montero en Vélez

Desde su llegada al Fortín a mediados de 2025, el arquero de 31 años lleva disputados un total de 19 partidos, en los que recibió 14 goles y mantuvo su arco en cero en 8 oportunidades. Además recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 1681 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Supercopa Argentina.

Datos claves

Boca Juniors se comunicó con Álvaro Montero para ficharlo ante la lesión de Marchesín.

se comunicó con para ficharlo ante la lesión de Marchesín. El club Vélez planea comprar el pase del arquero por 1.8 millones de dólares .

planea comprar el pase del arquero por . El futbolista de 31 años acumula 19 partidos disputados con la camiseta de Vélez.