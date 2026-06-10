Villa quiere jugar en Boca y frenó tres ofertas para hacerlo posible: “Hubo llamados”

El colombiano dio instrucciones precisas a su representante y en el club mendocino ya tomaron posición.

Aunque en Independiente Rivadavia de Mendoza están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance para que permanezca con el equipo para disputar el tramo final de la Copa Libertadores, Sebastián Villa no quiere dejar pasar más tiempo para concretar su regreso a Boca.

Según avanzó en ESPN el periodista Martín Arévalo, el colombiano hizo saber tanto a su representante como al club mendocino que su deseo es volver a defender la camiseta del Xeneize y que para ello ya “hubo llamados informales con gente ligada al club”.

Tan convencido está Villa del rumbo que quiere asumir para su carrera que ya rechazó dos ofertas que le llegaron desde el fútbol de Brasil, una de ellas de parte de Atlético Mineiro, y también un ofrecimiento de Arabia Saudita. Como contraparte, le dijo a su representante que hiciera todo lo posible para destrabar su regreso a Boca.

Al tanto de los deseos del colombiano, la dirigencia de Independiente Rivadavia de Mendoza que encabeza Daniel Vila pretende que haya claridad en las negociaciones y exigen que Boca presente una oferta formal en el club para que pueda ser evaluada.

🚨 URGENTE – ¡VILLA QUIERE VOLVER A BOCA! Así cuenta @arevalo_martin las últimas novedades sobre la situación del colombiano y la postura de todas las partes involucradas.



⚡ #ESPNMundial pic.twitter.com/7SlfunwFvz — SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026

Doble cláusula

Hay un detalle curioso en torno al vínculo de Sebastián Villa con Independiente Rivadavia de Mendoza y es que tiene una cláusula de salida cuyo monto depende de quién sea el interesado en ejecutarla. Para el colombiano, al que le habían hecho en el pasado una promesa de transferencia, es de seis millones de dólares, pero sí es Boca el club que lo pretende la misma se elevaría a diez.

Publicidad

“A partir de ahora viene una dura negociación. Berti lo quería contar para el tramo final de la Copa Libertadores, porque cambia la ecuación del equipo. Pero lo concreto es que Villa dio el primer paso y ahora lo tiene que dar Boca, ofertando para comprarlo nuevamente“, concluyó Arévalo en ESPN.

Los números de Villa en Independiente Rivadavia

Desde su arribo al equipo mendocino en junio de 2024, Sebastián Villa disputó un total de 80 partidos oficiales entre todas las competiciones, en los que aportó 13 goles y 24 asistencias, además de haber sido campeón de la Copa Argentina 2025.

Data clave

Sebastián Villa desea regresar a Boca Juniors y rechazó ofertas de Brasil.

desea regresar a Boca Juniors y rechazó ofertas de Brasil. 10 millones de dólares es su cláusula de salida si es Boca el club que quiere ejecutarla.

es su cláusula de salida si es Boca el club que quiere ejecutarla. 13 goles anotó el extremo en 80 partidos oficiales con el club mendocino.