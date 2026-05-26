San Lorenzo vs. Recoleta EN VIVO y ONLINE vía DSports y DGO por la Copa Sudamericana: minuto a minuto

El Ciclón depende de sí mismo en esta última fecha y aspira a saltar directamente a los octavos de final.

Por la Fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, San Lorenzo y Recoleta se ven las caras este martes en el Estadio Nuevo Gasómetro. El encuentro, que comenzará a las 21.30, se podrá sintonizar a través de DSports y DGO y contará con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega.

San Lorenzo vs. Recoleta: minuto a minuto

Qué necesita San Lorenzo para avanzar en la Copa Sudamericana

Para clasificar directamente a los octavos de final como líder del Grupo D de la Copa Sudamericana, el Ciclón depende de sí mismo. Con una victoria ante Recoleta se asegurará el primer puesto, mientras que también podría logarlo con un empate si Deportivo Cuenca no le gana a Santos.

Las formaciones del partido

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Aldo González, Juan Franco, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Wilfrido Báez; y Allan Wlk.

Así están los grupos de la Copa Sudamericana