El presidente de Recoleta aseguró que prefiere jugar contra Boca en la Copa Sudamericana: “Toda la vida”

Luis Vidal se le animó al Xeneize y adelantó parte de la planificación para recibirlo si supera el repechaje ante O'Higgins.

Sin haber terminado de digerir todavía el mal trago de su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, situación que pondrá fin al ciclo de Claudio Úbeda como entrenador, Boca ya conoció este jueves el camino que deberá emprender en la Copa Sudamericana después del Mundial, emparejado con O’Higgins en la serie de Repechaje y con Recoleta esperando al ganador en octavos de final.

El equipo paraguayo viene de derrotar y eliminar a San Lorenzo en condición de visitante y está siendo una de las grandes revelaciones del certamen continental, habiéndose quedado con la primera posición de un grupo del que también formó parte el Santos de Neymar, que finalizó segundo.

Consultado sobre el equipo al que le gustaría enfrentar en esos octavos, su presidente Luis Vidal no mostró ningún tipo de duda en inclinarse por El Xeneize, confiado de que podrían dar un nuevo golpe sobre la mesa ante el gigante que quedó herido tras su reciente traspié.

“Si tengo que elegir, Boca toda la vida. Siempre respetando a O’Higgins, que puede ganar la serie, imaginate la felicidad que puede ser para Recoleta jugar en La Bombonera, jugar contra un campeón del mundo. Todo de acá en adelante va a ser historia pura. Nosotros estamos convencidos de que si ya hemos derrotado a grandes equipos, lo podemos seguir haciendo con otros”, expresó en diálogo con Rock and Pop de Paraguay.

📞 Luis Vidal, presidente de #Recoleta, en comunicación con #LaGranJugada, sobre un posible duelo ante #Boca en los octavos de final de la Copa #Sudamericana:



🗣️ “Imagínate lo que va a ser para Recoleta jugar en La Bombonera, ante un campeón del mundo.”



🗣️ “Nosotros estamos… pic.twitter.com/f8LstlgTGG — Rock&Pop Paraguay (@rockandpop955) May 29, 2026

¿En qué estadio podría jugar Recoleta un hipotético partido ante Boca?

El estadio de Recoleta de Paraguay cuenta con una capacidad para 6 mil espectadores y por esa razón no es apto para disputar partidos de Copa Sudamericana, lo que lo ha hecho mudar su localía a otros recintos como el Estadio Ricardo Gregor de Independiente Campo Grande y el Estadio de La Huerta, de Libertad.

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Un hipotético partido de octavos de final ante Boca, sin embargo, requeriría incluso de un estadio de mayor capacidad y a las posibilidades que ya se están evaluando hizo referencia su presidente Luis Vidal. “A mí me encantaría jugar en un gran estadio lleno. Quiero mirar la experiencia que ya tuvo Trinidense con Boca. Sé que La Olla (Cerro Porteño) y el Defensores del Chaco (Guaraní) son estadios gigantes, pero se pueden llenar con entradas a precios populares”, señaló.

Y agregó: “Nos gustaría que pueda ir toda la gente y que los argentinos puedan venir también. La Olla se me hace una excelente opción, porque genera un ambiente muy especial. Lo que no queremos ver es un Defensores del Chaco, si jugaramos ahí, con tribunas vacías. Eso es algo que no me gusta como gente del fútbol. Queremos llenar el estadio y todavía tenemos tiempo para analizar”.

Data clave

Claudio Úbeda termina su ciclo como DT de Boca tras quedar eliminado de Libertadores.

termina su ciclo como DT de Boca tras quedar eliminado de Libertadores. Recoleta eliminó a San Lorenzo y superó al Santos en la fase de grupos.

eliminó a San Lorenzo y superó al Santos en la fase de grupos. Estadio de Recoleta alberga 6.000 espectadores, obligando a Luis Vidal a evaluar otras sedes.