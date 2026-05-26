En el Bajo Flores, el Cuervo recibe a Recoleta, donde ambos buscarán el pasaje a la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

Este martes 26 de mayo, se enfrentan San Lorenzo y Recoleta por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Sudamericana en el Estadio Pedro Bidegain. El árbitro es el colombiano Carlos Ortegas, mientras que en el VAR se encuentra su compatriota Leonard Mosquera.

Estadio Pedro Bidegain. (Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Qué pasa si San Lorenzo gana, empata o pierde con Recoleta por la Copa Sudamericana 2026?

Si San Lorenzo gana , alcanzará los 10 puntos y clasificará a octavos de final sin que le importe lo que ocurra entre Santos y Deportivo Cuenca.

, alcanzará los 10 puntos y sin que le importe lo que ocurra entre Santos y Deportivo Cuenca. Si San Lorenzo empata , dependerá de que Deportivo Cuenca no le gane a Santos para conservar el primer puesto y acceder a octavos de final. Si los ecuatorianos logran el triunfo, clasificarán a los 16avos de final.

, para conservar el primer puesto y acceder a octavos de final. Si los ecuatorianos logran el triunfo, clasificarán a los 16avos de final. Si San Lorenzo pierde, podría clasificar segundo si Santos no pierde ante Cuenca, pero un triunfo ecuatoriano lo dejaría en serio riesgo de eliminación. De ocurrir, la diferencia de gol sería determinante: el Ciclón llega con +2, una ventaja que podría ser decisiva.

¿Qué canal pasa San Lorenzo vs. Recoleta?

El partido entre San Lorenzo y Recoleta, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por DSports y también a través de DGO.

¿A qué hora se juega San Lorenzo vs. Recoleta?

San Lorenzo y Recoleta se encontrarán frente a frente este martes 26 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Pedro Bidegain, ubicado en el barrio porteño del Bajo Flores.

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Sudamericana