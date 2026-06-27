Boca va nuevamente a la carga por Romaña: la postura de San Lorenzo y el deseo del jugador

Arruabarrena quiere contar con el colombiano, pero desde Boedo no dan el brazo a torcer, así y todo habrá una nueva propuesta.

San Lorenzo se mostró inflexible siempre que algún equipo argentino negoció por Jhohan Romaña. En el mercado de pases anterior lo intentó River, pero no tuvo éxito. En el actual el que va a la carga por el marcador central colombiano es Boca, pero todo indica que la respuesta de los de Boedo será la misma.

Si bien hubo elecciones recientemente y el estado financiero y económico de San Lorenzo es crítico, desde Boedo entienden que lo mejor es vender a Romaña al extranjero y según pudo saber Bolavip así sucederá. En Boca ya dialogaron con el entorno del jugador y se llegó a un acuerdo, aunque la palabra definitiva la tiene la dirigencia del Ciclón.

Boca hará un último intento

Según pudo saber Bolavip, Boca prepara una última oferta por Jhohan Romaña. Arruabarrena lo quiere sí o sí, pero saben que no será sencillo sacarlo del Ciclón. Así y todo, desde La Ribera acercarán una propuesta económica a sus pares de San Lorenzo. Cabe destacar que el acuerdo con el futbolista ya está, pero no el del club.

El deseo del jugador

A falta de seis meses para la finalización de su contrato con San Lorenzo, el deseo de Jhohan Romaña es cambiar de aire y salir del Ciclón. Desde su entorno aseguran que son varias las ofertas del extranjero por él y que su intención es dejarle dinero al club, por lo que no forzará una salida en malos términos y todo indica que su futuro estará fuera de Argentina.

Jhohan Romaña. (Foto: Getty).

Lozano y Montero ya están

En los últimos días hubo movimientos importantes en el mercado de pases de Boca. El lateral derecho Leandro Lozano ya se sumó, mientras que una vez que finalice el Mundial 2026, el que lo hará será Álvaro Montero, el arquero colombiano que se marchará de Vélez para llegar al Xeneize.

Publicidad

DATOS CLAVE