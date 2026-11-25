Todos los detalles relacionados con el potencial rival del conjunto Xeneize en la próxima instancia del certamen doméstico.

Este miércoles, en la Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors se encuentra frente a frente con Independiente Rivadavia de Mendoza bajo la órbita de los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Luego de quedarse con el título en el marco de la Tabla Anual y de coronarse en la Copa Sudamericana, el conjunto comandado estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena quiere ir por más y uno de sus objetivos es meterse en los cuartos de final del certamen doméstico.

Por su parte, el elenco cuyano atraviesa el mejor momento de toda su historia. Se consolidó en la máxima categoría del fútbol local, fue el campeón de la última edición de la Copa Argentina y viene de diagramar una muy interesante Copa Libertadores de América.

El posible rival de Boca en cuartos de final

Si Boca se clasifica para los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, su rival en dicha instancia será Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de superar a Newell’s Old Boys de Rosario, en condición de local, por 4-2 al cabo de un auténtico partidazo.

Teniendo en cuenta que el Xeneize culminó en la segunda posición de su grupo en la fase regular y que el Lobo fue tercero en su zona, este compromiso se desarrollaría en la Bombonera. Por ende, los de La Ribera volverían a contar con esa ventaja.

Paralelamente, si bien todavía no llegó la oficialización por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, el posible partido entre Boca y Gimnasia se desarrollaría el próximo domingo 29 de noviembre, desde las 22 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.

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El cuadro del Torneo Clausura