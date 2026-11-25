Se terminó la incógnita. Con la designación del árbitro, ya no quedan detalles por definir de cara a la final de la Copa Argentina 2026 entre el Xeneize y el Calamar.

Poco después de que se confirmara la fecha de la final de la Copa Argentina 2026 entre Boca Juniors y Platense, prevista para el próximo 2 de diciembre, se conoció quién será el encargado de impartir justicia.

Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal de la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense, que se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 20:00, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Silvio Trucco será el encargado del VAR.

La terna arbitral completa para la final de la Copa Argentina:

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

Quinto árbitro: Belén Bevilacqua

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Uziga

Leandro Rey Hilfer, dirigiendo en La Bombonera.

Cómo le fue a Boca y Platense con Rey Hilfer

Considerado uno de los mejores árbitros del fútbol argentino en la actualidad, Rey Hilfer presenta antecedentes bastante diferentes con el Calamar y el Xeneize. Por el lado de Boca Juniors, el equipo fue dirigido por Rey Hilfer en 20 oportunidades, con un saldo de 12 triunfos, cinco empates y apenas tres derrotas. El Xeneize registra una efectividad del 60 % con este árbitro.

Platense, por otro lado, fue dirigido en 23 ocasiones por el juez designado para la final de la Copa Argentina. El Calamar ganó 10 veces, empató cuatro y cayó en nueve oportunidades. Así, registra una efectividad del 43,5 %.

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El último recuerdo de cada uno con Rey Hilfer

La última vez que Rey Hilfer dirigió a Boca fue en el empate 2-2 contra Instituto, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Al Calamar, en cambio, lo dirigió en la jornada siguiente, cuando Tense cayó por 1-0 ante Lanús en Vicente López.

El buen recuerdo para Platense tiene que ver con que Rey Hilfer fue el árbitro en los octavos de final de la Copa Argentina 2026, cuando el Calamar eliminó a la Gloria por penales, tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

En síntesis

Leandro Rey Hilfer arbitrará la final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Platense .

arbitrará la final de la Copa Argentina entre . El partido se disputará el 2 de diciembre a las 20:00 en Santiago del Estero.

a las 20:00 en Santiago del Estero. Silvio Trucco estará a cargo del VAR en el Estadio Madre de Ciudades.