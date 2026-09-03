Carlos Palacios explicó la ejecución de su penal en Boca vs. Vélez: “Cruzado no fallo”

El chileno de 26 años ingresó por Leandro Paredes cerca del final y convirtió el quinto penal durante la tanda.

Carlos Palacios es uno de los futbolistas que menos minutos de juego tuvo durante este año con la camiseta de Boca. Sin embargo, este miércoles por la noche se hizo cargo y ejecutó el quinto penal de la tanda frente a Vélez para que luego Álvaro Montero selle la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. Y ahora rompió el silencio…

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Si bien en gran parte de la temporada estuvo lesionado, luego integraba el banco de suplentes y no ingresaba al campo de juego. Pese a eso, ante el Fortín reemplazó a Leandro Paredes que debió salir por una molestia muscular y ocupó su sitio durante la definición. Allí, al chileno no le pesó el escenario y convirtió su disparo con un remate particular.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con El Canal de Boca, el mediocampista fue contundente. “El penal lo pedí“, confesó Palacios en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el trasandino también reveló: “Me siento cómodo en esa faceta. En Colo Colo lo hacía mucho y acá no me había tocado patear ningún penal“.

Carlos Palacios, futbolista de Boca Juniors.

Inmediatamente después, explicó su ejecución tan diferente al resto. “Iba a ver si el arquero se movía un pasito para elegir un palo, pero se quedó esperando hasta lo último“, argumentó el chileno antes de añadir otro comentario. En ese preciso momento y sin titubear al manifestarlo, el volante ofensivo sentenció: “Cruzado no fallo, así que fui ahí“.

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Por otro lado, hizo hincapié en su larga inactividad. “Por entrar en el partido, muy feliz. No jugaba hace mucho tiempo“, expresó el futbolista con pasado en Colo Colo y que arribó a principios de 2025 al Xeneize. Además, sumó: “Después de la lesión, me costó un poco volver al ritmo y a sentirme cómodo ni sentir dolores. Estoy feliz por eso“.

“Cruzado no fallo” ⚽🔥



La palabra de Carlos Palacios luego del triunfo por penales ante Vélez en Córdoba. El volante chileno habló en exclusiva con El Canal de Boca sobre su regreso al equipo tras la lesión y la felicidad por aportar su gol en la definición para sellar la… pic.twitter.com/rTTMEWeADD — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) September 3, 2026

Los números de Carlos Palacios en Boca

Desde su arribo al Xeneize a principios de 2025 a cambio de 4,5 millones de euros procedente desde Colo Colo, Carlos Palacios disputó un total de 38 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo, convirtió 3 goles y repartió 4 asistencias a sus compañeros. Por el momento, no conquistó ningún título colectivo.