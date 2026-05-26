El presidente de Colo Colo abrió la puerta a la vuelta de Carlos Palacios desde Boca: “El otro día hablé”

El club chileno tendría la intención de repatriar al volante que llegó al Xeneize a principios de 2025.

Sin sumar minutos a lo largo de la temporada por una lesión de rodilla, el mediocampista chileno Carlos Palacios buscará cambiar su situación en Boca, así como también podría recibir ofertas en el próximo mercado de pases para regresar a Colo Colo, equipo en el que jugó entre 2023 y 2024.

Referido a esta chance de repatriar a Palacios, Aníbal Mosa, presidente del Cacique habló con los medios en conferencia de prensa y allí reveló que tuvo conversaciones con el volante ofensivo de 25 años para conocer su situación tanto futbolística como física.

“El otro día hablé con Carlos porque siempre habló con los jugadores para saber cómo están. El tema de los refuerzos lo vamos a ver cuando superemos los dos partidos que nos quedan por delante”, fueron las palabras de Mosa para abrir la puerta a la posible vuelta del volante de Boca.

"EL OTRO DÍA ESTUVE HABLANDO CON CARLOS PALACIOS…"



Aníbal Mosa, presidente de ByN, adelantó el tema refuerzos y puso mesura luego del triunfazo ante la UC en el Claro Arena: "No hemos ganado nada todavía"



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A pesar de que aún no iniciaron las negociaciones formales, según informó Planeta Boca Juniors, la intención de Colo Colo es la de ofertar por un préstamo para quedarse con Palacios por una temporada con la intención de ayudar al jugador a recuperar su mejor versión futbolística.

Por el lado de Boca, el presidente Juan Román Riquelme no está de acuerdo con ceder al jugador, por lo que solamente se desprenderán de él en caso de que llegue una oferta cercana a los 5 millones de dólares, cifra que invirtió el club para comprar su pase a principios del año pasado.

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Así las cosas, durante el parate del Mundial 2026 podría llegar la primera oferta por parte de Colo Colo para incorporar a Palacios. El último partido que disputó fue el 7 de diciembre del año pasado, cuando sumó 90 minutos en la eliminación de Boca ante Racing por las semis del Torneo Clausura 2025.

Los números de Carlos Palacios en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de 2025, el volante chileno lleva disputados un total de 36 partidos, en los que convirtió 3 goles y aportó 4 asistencias. Además recibió 5 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2724 minutos en cancha.

Datos claves

Carlos Palacios suma 36 partidos , 3 goles y 4 asistencias desde su llegada a Boca .

suma , 3 goles y 4 asistencias desde su llegada a . Aníbal Mosa confirmó contactos para repatriar al volante a Colo Colo mediante un préstamo.

confirmó contactos para repatriar al volante a mediante un préstamo. Juan Román Riquelme solo aceptará una oferta cercana a 5 millones de dólares por Palacios.