River necesita un delantero de área. La falta de gol fue un problema en 2025 y ante la salida de Miguel Ángel Borja, la posición queda casi desierta. Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio pueden jugar allí de manera esporádica, pero no es su puesto natural. Quien queda como la figura fuerte para ocupar ese sector es Agustín Ruberto, quien demostró tener condiciones, pero viene de una dura lesión.

En las últimas horas, un delantero de área de gran presente en el fútbol chileno admitió que le encantaría jugar en River. Se trata de Javier Correa, atacante de 33 años que juega en Colo Colo y en este 2025 anotó 17 tantos en 33 partidos con la camiseta del Cacique.

¿Qué dijo Javier Correa sobre River?

En diálogo con DSports, Javier Correa afirmó: “¿Jugar en River? Sería un sueño. Ya jugué en dos grandes: Racing y Estudiantes, sería hermoso para mi carrera“. Además, agregó: “Colo Colo es más parecido a Boca, ellos se comparan con Boca“. Cabe destacar que Correa llegó al Cacique en 2024 luego de un muy buen paso por Estudiantes de La Plata.

Un cariño inmenso por Instituto

El cordobés dio sus primeros pasos en la Gloria y siente un agradecimiento eterno por el club que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional: “Entrar al predio de Instituto para visitar a los chicos ya me da nervios, voy desde los 13 años al club. No puedo venir a Instituto sabiendo el esfuerzo que tiene que hacer el club para traerme“.

“Instituto me salvó de muchas cosas, de andar en la calle, le tengo mucho cariño. ¿Volver algún día? No me puedo ir del fútbol sin entrar con mi hijo a la cancha y ver a mi viejo en la tribuna“, completó Javier Correa.

El recuerdo de su paso por Racing

Entre 2021 y 2022, Javier Correa visitó la camiseta de Racing y su paso no fue del todo bueno. Así lo recordó el cordobés: “Nunca entendí el resentimiento de los hinchas de Racing, siempre fui muy laburador. Hubo un partido que me marcó contra Racing de Uruguay que no entraba una y me liquidó. En todas las fotos quedé agarrándome la cabeza. Esa semana no podía dormir, nadie está preparado para que lo critiquen. Esa misma semana nos quedamos afuera con Agropecuario”.

