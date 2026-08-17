El ranking de la Fórmula 1 en el que Colapinto superó a Gasly en la primera mitad de la temporada

A pocos días del reinicio del campeonato, la máxima categoría publicó una tabla en la que el argentino se ubica en el podio.

Pasaron las vacaciones y los pilotos de la Fórmula 1 ya están enfocados en la reanudación de la temporada 2026. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Países Bajos a la expectativa sobre la extensión del vínculo de Franco Colapinto con Alpine.

En ese contexto, y para calentar motores, la cuenta oficial de la F1 en X publicó un ranking sobre los pilotos con más vueltas completadas en lo que va de la actual campaña. Detrás de los animadores del campeonato, aparece nada menos que el argentino.

Es que Lewis Hamilton, escolta en la temporada, finalizó 673 vueltas, mientras que Kimi Antonelli, el líder del campeonato hasta el momento, giró en 668 oportunidades. Detrás aparece Colapinto, con 665 vueltas completas. Su compañero, Pierre Gasly, figura detrás, en la séptima posición, con 615.

Esto se debe, principalmente, a que Colapinto finalizó todas sus carreras en lo que va del 2026, algo que muy pocos pilotos lograron esta campaña. Gasly, en cambio, tuvo que abandonar en Miami por un fuerte choque de Liam Lawson.

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Cuándo se corre el GP de Países Bajos

La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto a las 10 de la mañana de la República Argentina. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 219 2 Lewis Hamilton Ferrari 169 3 George Russell Mercedes 160 4 Charles Leclerc Ferrari 138 5 Lando Norris McLaren 128 6 Max Verstappen Red Bull Racing 109 7 Oscar Piastri McLaren 92 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 68 9 Pierre Gasly Alpine 41 10 Liam Lawson Racing Bulls 40 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22 12 Franco Colapinto Alpine 19 13 Oliver Bearman Haas 17 14 Gabriel Bortoleto Sauber 10 15 Nico Hülkenberg Sauber 2 16 Carlos Sainz Jr. Williams 2 17 Alex Albon Williams 1 18 Esteban Ocon Haas 1 19 Fernando Alonso Aston Martin 0 20 Lance Stroll Aston Martin 0 21 Sergio Pérez Cadillac 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0

Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026

Posición Escudería Puntos 1 Mercedes 379 2 Ferrari 307 3 McLaren 220 4 Red Bull Racing 177 5 Racing Bulls 62 6 Alpine 60 7 Haas 18 8 Sauber 12 9 Williams 3 10 Aston Martin 0 11 Cadillac 0

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