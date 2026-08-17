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FÓRMULA 1

El ranking de la Fórmula 1 en el que Colapinto superó a Gasly en la primera mitad de la temporada

A pocos días del reinicio del campeonato, la máxima categoría publicó una tabla en la que el argentino se ubica en el podio.

Colapinto y Gasly se preparan para Países Bajos.
© GettyColapinto y Gasly se preparan para Países Bajos.

Pasaron las vacaciones y los pilotos de la Fórmula 1 ya están enfocados en la reanudación de la temporada 2026. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Países Bajos a la expectativa sobre la extensión del vínculo de Franco Colapinto con Alpine.

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En ese contexto, y para calentar motores, la cuenta oficial de la F1 en X publicó un ranking sobre los pilotos con más vueltas completadas en lo que va de la actual campaña. Detrás de los animadores del campeonato, aparece nada menos que el argentino.

Es que Lewis Hamilton, escolta en la temporada, finalizó 673 vueltas, mientras que Kimi Antonelli, el líder del campeonato hasta el momento, giró en 668 oportunidades. Detrás aparece Colapinto, con 665 vueltas completas. Su compañero, Pierre Gasly, figura detrás, en la séptima posición, con 615.

Esto se debe, principalmente, a que Colapinto finalizó todas sus carreras en lo que va del 2026, algo que muy pocos pilotos lograron esta campaña. Gasly, en cambio, tuvo que abandonar en Miami por un fuerte choque de Liam Lawson.

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La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto a las 10 de la mañana de la República Argentina. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026

PosiciónPilotoEscuderíaPuntos
1Kimi AntonelliMercedes219
2Lewis HamiltonFerrari169
3George RussellMercedes160
4Charles LeclercFerrari138
5Lando NorrisMcLaren128
6Max VerstappenRed Bull Racing109
7Oscar PiastriMcLaren92
8Isack HadjarRed Bull Racing68
9Pierre GaslyAlpine41
10Liam LawsonRacing Bulls40
11Arvid LindbladRacing Bulls22
12Franco ColapintoAlpine19
13Oliver BearmanHaas17
14Gabriel BortoletoSauber10
15Nico HülkenbergSauber2
16Carlos Sainz Jr.Williams2
17Alex AlbonWilliams1
18Esteban OconHaas1
19Fernando AlonsoAston Martin0
20Lance StrollAston Martin0
21Sergio PérezCadillac0
22Valtteri BottasCadillac0

Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026

PosiciónEscuderíaPuntos
1Mercedes379
2Ferrari307
3McLaren220
4Red Bull Racing177
5Racing Bulls62
6Alpine60
7Haas18
8Sauber12
9Williams3
10Aston Martin0
11Cadillac0

Datos clave

  • Franco Colapinto quedó tercero en vueltas completadas con 665 en la temporada 2026.
  • Pierre Gasly se ubica séptimo en vueltas tras abandonar en Miami.
  • 23 de agosto de 2026 se correrá el Gran Premio de Países Bajos.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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