El ranking de la Fórmula 1 en el que Colapinto superó a Gasly en la primera mitad de la temporada

Pasaron las vacaciones y los pilotos de la Fórmula 1 ya están enfocados en la reanudación de la temporada 2026. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Países Bajos a la expectativa sobre la extensión del vínculo de Franco Colapinto con Alpine.
En ese contexto, y para calentar motores, la cuenta oficial de la F1 en X publicó un ranking sobre los pilotos con más vueltas completadas en lo que va de la actual campaña. Detrás de los animadores del campeonato, aparece nada menos que el argentino.
Es que Lewis Hamilton, escolta en la temporada, finalizó 673 vueltas, mientras que Kimi Antonelli, el líder del campeonato hasta el momento, giró en 668 oportunidades. Detrás aparece Colapinto, con 665 vueltas completas. Su compañero, Pierre Gasly, figura detrás, en la séptima posición, con 615.
Esto se debe, principalmente, a que Colapinto finalizó todas sus carreras en lo que va del 2026, algo que muy pocos pilotos lograron esta campaña. Gasly, en cambio, tuvo que abandonar en Miami por un fuerte choque de Liam Lawson.
Cuándo se corre el GP de Países Bajos
A una semana del regreso de la Fórmula, en Europa sentencian el futuro de Franco Colapinto en Alpine: “Alivió dudas”
La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto a las 10 de la mañana de la República Argentina. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|219
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|169
|3
|George Russell
|Mercedes
|160
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|138
|5
|Lando Norris
|McLaren
|128
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|109
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|92
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|68
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|40
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|22
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|19
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|14
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|10
|15
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|2
|16
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|2
|17
|Alex Albon
|Williams
|1
|18
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|21
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Escudería
|Puntos
|1
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|307
|3
|McLaren
|220
|4
|Red Bull Racing
|177
|5
|Racing Bulls
|62
|6
|Alpine
|60
|7
|Haas
|18
|8
|Sauber
|12
|9
|Williams
|3
|10
|Aston Martin
|0
|11
|Cadillac
|0
Datos clave
- Franco Colapinto quedó tercero en vueltas completadas con 665 en la temporada 2026.
- Pierre Gasly se ubica séptimo en vueltas tras abandonar en Miami.
- 23 de agosto de 2026 se correrá el Gran Premio de Países Bajos.