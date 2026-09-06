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Los hinchas de Boca elogiaron a un titular tras el empate con Gimnasia de Mendoza: “La única buena noticia”

A pesar del resultado negativo, un futbolista del Xeneize recibió la aprobación de los fanáticos.

Los hinchas de Boca.
© GettyLos hinchas de Boca.

Este sábado por la tarde, Boca empató 2-2 contra Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. En un partidazo, el Lobo lo empató en la última y le ahogó la alegría al Xeneize que se llevaba tres puntos fundamentales. Sin embargo, los hinchas elogiaron a Alan Velasco por su gran rendimiento individual sobre el campo de juego.

En el último tiempo mejoró mucho su nivel y está teniendo más rodaje. En ese contexto, fue titular y convirtió un golazo al ángulo y aportó un taco clave para el gol de Kevin Zenón, además de tener un buen desempeño. Pese a eso, todavía pesan los 10 millones de dólares que costó su transferencia y por eso sigue siendo analizado minuciosamente.

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Lo cierto es que los hinchas se rindieron ante Velasco, a pesar de que Boca perdió dos puntos en la última jugada del partido. “La rompió toda, la única buena noticia”, sentenció uno de los fanáticos en su cuenta personal de X (ex Twitter) a raíz del rendimiento que mostró el mediocampista creativo del Xeneize ante Gimnasia de Mendoza.

Otros de los comentarios más destacados, fueron: “Está levantando y eso es importantísimo“, “fue la figura, hizo casi todo bien“, “el mejor partido de Velasco desde la llegada a Boca: rápido, preciso, con gol, llegada y peligro”, “salió y el equipo se pinchó, era lo que necesitábamos“, “va a ser muy importante” y “tiene que ser titular“.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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Nahuel de Hoz
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