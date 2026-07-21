Dirigió el último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial y anunció su retiro del fútbol: “Fue un inmenso privilegio”

El Mundial 2026 ha sido el último baile para muchos futbolistas que marcaron una era, ya que es altamente improbable que volvamos a ver a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar o Luka Modric competir en el máximo torneo que el mundo fútbol puede ofrecer. Sin embargo, quien hoy anunció su retiro oficial fue el árbitro inglés Anthony Taylor.

Taylor, que en esta Copa del Mundo dirigió dos partidos, incluyendo el partido final de Cristiano Ronaldo en un Mundial, en el 0-1 vs. España por los octavos de final de la competición, anunció que a sus 47 años le pondrá punto final a esta etapa de su carrera, que lo vio ser árbitro profesional por dos décadas.

Anthony Taylor dirigió su último partido en el Mundial 2026. (Getty)

“Arbitrar al más alto nivel ha sido un inmenso privilegio, pero la presión es intensa y el escrutinio es constante. El momento es el correcto para dar un paso al costado, mirar hacia adelante y al próximo capítulo en mi carrera”, expresó Taylor en una sentida despedida, en la que completó con agradecimientos a sus colegas y familia.

A lo largo de su carrera, Anthony Taylor dirigió 831 partidos oficiales, incluyendo participación en dos Eurocopas y dos Copas del Mundo. Taylor será recordado por sus casi dos décadas dirigiendo en la Premier League, con su estilo clásico de los árbitros ingleses, buscando siempre la continuidad del juego a pesar del contacto, siendo permisivo y disciplinando a partir de la comunicación antes de mostrar tarjetas.

Anthony Taylor, uno de los árbitros más consagrados de la historia de la Premier League. (Getty)

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