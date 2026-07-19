El portugués, que quedó eliminado de la Copa del Mundo en octavos de final, se encuentra de vacaciones con su pareja.

El mundo del fútbol se paralizará este domingo a partir de las 16 horas. La Selección Argentina y España se verán las caras por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Uno de los grandes protagonistas de esta Copa del Mundo fue Cristiano Ronaldo, que si bien no brilló y su selección quedó eliminada en octavos de final, su nombre propio impone de por sí.

La Selección de Portugal generó gran expectativa en la antesala del Mundial, pero se diluyó con el correr de los partidos. En la fase de grupos avanzó como segundo y por eso quedó del lado más complejo del cuadro.

En 16avos de final superó a Croacia con polémica, pero en octavos quedó eliminado tras caer ante España por 1 a 0. De esta manera, Cristiano Ronaldo terminó su participación en los Mundiales luego de disputar seis.

Este domingo, horas antes de la final del Mundial entre Argentina y España, Georgina Rodríguez -pareja argentina de CR7- mostró en su cuenta de Instagram cómo viven juntos sus vacaciones. Al crack portugués se lo pudo observar en una pileta imponente con antiparras, mientras que Georgina nada detrás de él.

El cuadro del Mundial 2026

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