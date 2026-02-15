En la antesala del duelo ante Platense, una voz autorizada en Boca volvió a hacerse escuchar. Jorge Bermúdez, quien optó por un perfil bajo tras su salida del Consejo de Fútbol a fines de 2022, sorprendió con una aparición pública cargada de emotividad. Lejos de las polémicas, le dedicó un sentido video a Exequiel Zeballos, definiéndolo como “la esperanza futbolística” del pueblo xeneize.

Sin un contexto que motivara la publicación más allá de la lesión actual del jugador, el Patrón subió a sus redes un video titulado “El Chango de todos”. Allí, el ex defensor los elogios para el santiagueño, asegurando que “se ha convertido en la principal fuente de esperanza futbolística y deportiva de nuestro plantel“.

Sin embargo, el mensaje tuvo un componente humano que fue más allá de lo deportivo. “Hace cosas increíbles, fantásticas. Siempre lo ha hecho, pero solamente la confianza, la regularidad y el tener lugar es lo que le faltó hace algunos años atrás. Se ha ganado el corazón de todos, especialmente el mío, por su humildad“, destacó Bermúdez.

Y agregó: “Estoy enamorado del fútbol de Exequiel, pero más de lo que es como persona“. El ídolo colombiano destacó la humildad de Zeballos y le repitió un consejo que le dio en el pasado. “Ama al club, el Mundo Boca. Cuando tuve la oportunidad de abrazarlo, le pedí que no cambiara nunca“, añadió.

El recuerdo de los viejos fantasmas

El video también tuvo espacio para recordar los tragos amargos, haciendo hincapié en cómo las lesiones frenaron la explosión definitiva del delantero. Bermúdez rememoró aquella fatídica noche de Copa Argentina 2022 ante Agropecuario como un punto de inflexión negativo que lo privó de continuidad.

“Cuando tuvo esa gran chance, sufrió una lesión que lo marginó de su talento, de su velocidad y de ser un hombre importante que va hacia adelante”, lamentó, reconociendo que la regularidad es la única deuda pendiente que el destino tuvo el Changuito en los últimos años.

Lo cierto es que este inesperado espaldarazo llega en un momento delicado para Zeballos, quien transita la recuperación de un desgarro de grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo. La lesión lo mantendrá alejado de las canchas durante varios partidos, incluyendo los choques contra Racing y Gimnasia. Pero en medio de la incertidumbre sobre su regreso, y con la renovación de su contrato como tema latente, el mimo público de un referente histórico no pasó desapercibido.

