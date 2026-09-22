El exmediocampista francés se refirió a la Copa Intercontinental del 2000 y cómo golpeó a los jugadores del Merengue.

A 26 años de la máxima hazaña en la historia de Boca Juniors, a los protagonistas de Real Madrid aún les duelen los dos goles de Martín Palermo en aquella Copa Intercontinental que desató festejos una mañana en Argentina. Claude Makélélé recordó esa final en Japón.

En charla con el streamer Markito Navaja, el exmediocampista del Merengue reveló el impacto que le provocó a él y a sus compañeros haber perdido ese título internacional en manos del equipo liderado por Carlos Bianchi.

“Es el único partido que creo que como equipo sufrimos mucho. Empecé a entender lo que era el fútbol argentino. De Boca me acuerdo que estaba Riquelme siempre en el mediocampo, me costó muchísimo. De verdad, merecían ganar ese partido, esa copa porque estaban mucho mejor que nosotros”, recordó el francés.

Y siguió: “Teníamos un equipazo, pero estábamos relajados. De repente, ellos nos enseñaron que querían ganar. Mucha hambre. Muchas ganas. Con la afición que estaba encima. Me acuerdo que merecían ganar ese partido”.

Aquella mañana en Argentina, noche en Japón, un doblete de Martín Palermo en el amanecer del partido marcó el camino del segundo título del mundo para el club de la Ribera. Roberto Carlos marcó el descuento antes del entretiempo, pero el Xeneize logró aguantar la diferencia para conquistar una de las victorias más épicas del fútbol argentino.

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