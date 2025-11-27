Perdió la final de la Intercontinental contra Boca, sufrió a Riquelme y ahora renunció como jurado de Miss Universo

Este viernes se cumple el 25° aniversario de la todavía recordada final de la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid, donde Boca se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia. Uno de los grandes protagonistas de ese partido estelar que marcó un antes y un después en el fútbol es Claude Makélélé, que padeció a Juan Román Riquelme durante toda la noche.

El histórico mediocampista del conjunto merengue tenía la complicada misión de marcar a la gran figura de aquel equipo que conducía tácticamente Carlos Bianchi. Por posición y características, debía enfrentarse constantemente al ahora presidente del Xeneize, pero lo sufrió de principio a fin y aún quedó en la retina de todos las incontables gambetas del crack argentino contra el francés.

Lo cierto es que, a días de un nuevo aniversario de la final de la Copa Intercontinental 2000 entre Boca y Real Madrid, Makélélé renunció como jurado de la Organización Miss Universo. Apenas dos días antes de que se realice el concurso de belleza internacional anual, el ex volante optó por dar un paso al costado por “transparencia y fraude en el sistema”, según explicó.

Claude Makelele, ex futbolista francés de Real Madrid. (Getty Images)

El nacido en Kinsasa, capital del República del Zaire, país hoy conocido como República Democrática del Congo, dejó su cargo como miembro del jurado de la organización del evento. Aunque no fue el único en hacerlo por el mismo motivo, Claude se encargó de anunciarlo públicamente a través de un posteo en su cuenta de Instagram en el que confesó a qué se debía su decisión.

El nacionalizado francés comenzó su carrera como profesional en Nantes en 1992, hasta que pasó a Olympique de Marsella en 1997 y en 1998 arribó a Celta de Vigo. Tan solo dos temporadas en España le alcanzaron para ser comprado por Real Madrid en 14 millones de euros, justo después de conquistar la UEFA Champions League del 2000 y en medio de un ambicioso proyecto.

Publicidad

Publicidad

Precisamente el 28 de noviembre del 2000, en Tokio y por la final de la Copa Intercontinental donde Boca venció 2-1 a Real Madrid con un doblete tempranero de Martín Palermo y el descuento de Roberto Carlos, el propio Makélélé padeció a Riquelme. A base de pisadas, gambetas y poniendo su cuerpo como obstáculo, Claude sufrió las fortalezas de Román.

Tweet placeholder

ver también Sin sorpresas: Claudio Úbeda repite el equipo titular de Boca ante Argentinos Juniors por los cuartos de final

Ya en 2003 fue vendido por 20 millones de euros a Chelsea, donde se mantuvo hasta 2008 y consiguió 6 títulos domésticos. Su último paso fue en París Saint-Germain, con el que se retiró en 2011, y en el que comenzó su carrera como asistente técnico ese mismo año. Luego sumó experiencia como DT en Bastia y Mónaco, aunque también en KAS Eupen (Bélgica) y Asteras Tripolis (Grecia).

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE