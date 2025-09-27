Con Paredes como el único aprobado, los puntajes de Boca en la derrota vs. Defensa: jugador x jugador

Agustín Marchesín (3): pintaba para figura, con dos atajadas vitales en el complemento, pero cometió un error infantil en una salida, que terminó en el penal de Defensa y Justicia que luego Abiel Osorio convirtió en gol. Sobre el final, con un tiro libre que cayó como un centro, el arquero salió mal y dejó el arco libre, para que Boca pierda el partido sobre la hora.

Juan Barinaga (5): sólido partido, otra vez. En defensa no sufrió y en las jugadas de ataque buscó generar situaciones con centros punzantes. Sobre el final, le criticó a Osorio que le haya festejado el gol en la cara a sus compañeros.

Lautaro Di Lollo (4): flojo encuentro de la zaga en general. No estuvieron firmes en la marca ni en el juego aéreo como es costumbre, y en el caso de Di Lollo se notó ante la poca efectividad de arriba que tuvo el equipo.

Ayrton Costa (4): al igual que Di Lollo, fue superado en diversas ocasiones durante el partido. No mostró su característica fuerza y firmeza para marcar y se complicó de más en algunas salidas, ya que el campo de juego no estaba en las mejores condiciones y optó por arriesgar de igual manera.

Lautaro Blanco (4): responsable en el penal de Defensa. No cubre de manera correcta la corrida de Osorio, no lo frena y esto obligó a Marchesín a salir rápidamente, causando la infracción que derivó en el penal. En el resto del partido, poca participación en ataque y defensa.

Brian Aguirre (5): no gravitó como suele hacer en la banda derecha. Por momentos, incómodo con el partido y sin poder imponerse en el uno contra uno ante la defensa rival. Incluso, llegó a intercambiar bandas con Alan Velasco, sin éxito allí. Fue reemplazado por Kevin Zenón.

Leandro Paredes (6): la figura de Boca, una vez más. Con su juego, aportó peligrosidad y carácter al equipo, y anotó el gol agónico que había marcado el empate transitorio con un soberbio penal. Era la figura del encuentro, hasta el doblete de Abiel Osorio que le dio el triunfo a Defensa. El único aprobado

Rodrigo Battaglia (5): luego de ser determinante en el resultado de los últimos compromisos xeneizes, esta vez el volante central estuvo lejos de marcar la diferencia en ofensiva y plantándose en el campo de juego. Fue reemplazado sobre el final por Janson.

Alan Velasco (5.5): intentó. Sin grandes éxitos frente al arco rival, fue uno de los más peligrosos de Boca en Varela encabezando el juego junto con Leandro Paredes en la zona media. No pudo concretar eso en el resultado.

Miguel Merentiel (5): con su voluntad recurrente, el uruguayo intentó generarse situaciones ante la falta de juego de Boca. Tuvo dos oportunidades, pero no pudo anotar para darle el triunfo al equipo de Úbeda. Salió para que ingrese Ander Herrera.

Milton Giménez (4): mal partido del delantero. No gravitó, no fue colaborativo y no pudo marcar la diferencia en el marcador. Erró varias jugadas de gol claras que podían haberle dado otro resultado al Xeneize.

INGRESARON

Kevin Zenón (5): volvió a jugar luego de estar colgado durante semanas. No incluyó enormemente en el juego, pero colaboró al sumarse como volante cuando el partido lo necesitaba

Ander Herrera (5.5): buen ingreso del español, que no jugaba desde el partido con Benfica en el Mundial de Clubes por lesión. Mostró claridad y le cometieron el penal que había marcado el empate transitorio en los pies de Paredes.

Williams Alarcón (5): sin destacar futbolísticamente en los minutos jugados.

Lucas Janson (-): insuficientes minutos en canchas para ser calificado.