Lo quiso Boca hace dos años, fue clave para el ascenso de Santos y dejará la Liga Profesional para jugar en el Torneo Pampeano

Surgió en Olimpo de Bahía Blanca y rápidamente se instaló como un killer de área letal en el fútbol argentino. Pasó por un San Lorenzo que se salvó de milagro del descenso y por un Arsenal campeón del torneo local. Belgrano, carrera en México (Tiburones Rojos, Santos Laguna y Atlas) y recientemente tuvo dos temporadas en Santos, para regresar a su país y jugar en Banfield.

La carrera de Julio Furch como profesional llegó a su fin tras su paso por el Taladro de apenas 7 partidos y seis meses, pero no colgó los botines de manera definitiva, ya que decidió marcharse a su pueblo natal de La Pampa para jugar en el equipo local, el Club Social y Deportivo Winifreda.

Aquel delantero que supo atraer a Boca en 2023, cuando su vínculo en el Atlas mexicano expiraba, será la gran estrella de la Torneo Oficial de la Liga Cultural de Fútbol, que reúne equipos regionales de la provincia pampeana.

Cabe recordar que el delantero de 36 años interesó en Brandsen 805 a mediados de dicha temporada, cuando el entrenador era Jorge Almirón.

Incluso, Furch llegó a hablar de la posibilidad de sumarse al plantel xeneize. “Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar, pero no he hablado con nadie. Son solo rumores que salieron no sé de dónde”, llegó a enunciar con Medio Tiempo cuando se lo vinculó como refuerzo.

Finalmente, en ese mercado desembarcó en un crítico Santos que terminó descendiendo del Brasileirao. En la Serie B terminó siendo clave, sin mucho aporte goleador (3 tantos), pero con mucha participación en cancha al jugar 28 partidos en la campaña en la que el Peixe volvió a primera.

Esta temporada fue considerado prescindible y pegó la vuelta a Argentina, para jugar en Banfield. Apenas 7 partidos desde julio a diciembre sin goles terminaron su ciclo en el club del sur, y lejos de buscar su destino en otro club profesional, Furch optó por volver a sus raíces y reforzar su Winifreda natal para jugar el Torneo Pampeano.

El anuncio del Club Winifreda sobre Julio Furch

El anuncio más esperado por los hinchas del Club Social y Deportivo Winifreda ya es una realidad: el delantero pampeano Julio César Furch volverá a vestir la camiseta del primer equipo en la temporada 2026. La noticia, confirmada hoy a través del sitio oficial del club, marca el retorno de uno de los goleadores más queridos y exitosos que se formó en la cantera winifredense.

La historia de Furch está íntimamente ligada al pueblo que lo vio nacer. Empezó a jugar al fútbol a los cinco años en el Club Social y Deportivo Winifreda y, tras pasar por el Deportivo Mac Allister, volvió a los 15 a su equipo de origen, donde salió goleador en la Liga Cultural de Fútbol. Ese talento precoz lo catapultó rápidamente a Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí y Belgrano, escalando en el fútbol argentino hasta convertirse en un delantero de referencia.

Después de destacarse en Belgrano, “el Emperador”, como lo apodan, dio el salto al exterior para jugar en el Veracruz de México (2014–2016), donde tuvo un debut soñado: el 17 de enero de 2015 marcó un doblete en su primer partido y terminó su primera temporada con diez goles. En la 2015‑16 anotó doce tantos más que fueron clave para que su equipo evitara el descenso.

Su siguiente paso fue el Santos Laguna (2017‑2020), club con el que vivió sus mejores años en la Liga MX. En la temporada 2017‑18 estableció su récord personal con 18 goles y repitió la cifra en la campaña siguiente, consolidándose como uno de los atacantes más temidos del campeonato. Luego jugó en Atlas y en Santos de Brasil, donde también dejó su huella con goles importantes.

En julio de 2025 Furch regresó a Argentina para sumarse al Club Atlético Banfield, con un contrato vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la ilusión de volver a su tierra nunca se apagó. La nueva comisión directiva del CSDW y el cuerpo técnico encabezado por la dupla técnica Maxi Alles y Cristian Savarese emprendieron gestiones silenciosas que finalmente dieron sus frutos: la institución consiguió repatriar al goleador para disputar el Torneo Oficial de la Liga Cultural de Fútbol 2026.

En el anuncio oficial, los dirigentes resaltaron que se trata de “un gran esfuerzo” económico y organizativo para poner en marcha un proyecto ambicioso que pretende posicionar al Deportivo Winifreda como protagonista del campeonato. La experiencia de Furch será fundamental no sólo para reforzar la delantera, sino también para aportar liderazgo a un plantel que combina juventud y rodaje local.

La noticia generó un auténtico revuelo en el pueblo. Redes sociales y grupos de WhatsApp se inundaron de mensajes de bienvenida para el goleador, que llega a los 36 años con una trayectoria marcada por títulos y goles en Argentina, México y Brasil. Para muchos winifredenses es un sueño cumplido: ver al ídolo de la infancia nuevamente con la camiseta celeste y blanca, ahora dispuesto a compartir su experiencia con las nuevas generaciones y a pelear por un título en la Liga Cultural.

Por su parte, Furch manifestó en declaraciones al sitio oficial que se siente “emocionado de volver a casa” y que quiere “devolverle al club todo lo que me dio cuando era chico”. Su llegada está prevista para los primeros días de enero, cuando se incorporará a la pretemporada del plantel.

El regreso de Julio Furch no es solo un fichaje estelar; es el punto de partida de un proyecto que busca revitalizar al Deportivo Winifreda. La incorporación del delantero pampeano, con sus raíces en la cantera del club y su comprobada jerarquía internacional, es una señal clara de que la nueva comisión va por más. Los hinchas ya sueñan con tribunas colmadas y goles que vuelvan a poner al equipo en los primeros planos del fútbol pampeano.

La temporada 2026 se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años en la Liga Cultural y, con el “Emperador” de regreso en su casa, el CSDW se prepara para escribir una nueva página de gloria.

Los 14 equipos participantes del Torneo Oficial de la Liga Cultural de Fútbol de La Pampa

En base a la información recabada por el medio local “La Reforma”, los participantes del certamen serán 14: All Boys, Atlético Santa Rosa, General Belgrano, Deportivo Mac Allister, Deportivo La Barranca, Unión Deportiva Campos de General Acha, Unión Acha, Deportivo Winifreda, Atlético Macachín, Independiente de Doblas, Deportivo Carro Quemado, Unión de Miguel Riglos, El Pampero de la Colonia Santa María y Deportivo Centro Oeste.