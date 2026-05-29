El Flaco López se enteró que iba al Mundial después de jugar con Palmeiras en la Copa Libertadores

El delantero argentino tuvo una genuina reacción de sorpresa al descubrir que había sido revelada la lista de 26 con su nombre entre los elegidos.

Lionel Scaloni presentó la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 en la tarde-noche del jueves, minutos antes de que inicie la última jornada de acción de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. A raíz de ello, una de las grandes sorpresas de la lista, José Manuel López, se enteró que estaba entre los seleccionados recién después de disputar su partido con Palmeiras.

El Flaco López fue elegido como la figura del Palmeiras en el triunfo por 4 a 1 ante Junior, partido que les dio la clasificación a octavos de final y en el que el delantero argentino entregó tres asistencias, todas en la primera parte. Al ser entrevistado, se vivió el curioso momento en el que se enteró que había salido la lista.

“No la vi todavía. Gracias, me estoy enterando ahora. Muy feliz por el trabajo que vengo haciendo”, fue su comentario en el momento, a pie de cancha.

Falco López, jogador do Palmeiras, sendo avisado pelo repórter Carlos Cereto que foi convocado pela Seleção Argentina para disputar a Copa do Mundo.



Flaco: "Ainda não saiu a lista oficial"



Cereto: "Saiu"



Flaco: "Não vi ainda. Obrigado, estou sabendo agora. Muito feliz pelo… pic.twitter.com/LEEUXqVbrg — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 29, 2026

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, reveló que ya sabía de la convocatoria del Flaco López

En conferencia de prensa post partido, el entrenador del Verdao reveló ya estar al tanto de la convocatoria del delantero a la Selección Argentina, incluso previo a la revelación oficial: “No hay ningún secreto. Yo ya sabía desde hace algún tiempo que Flaco López sería convocado. Nuestra comisión mantiene contacto con diversos seleccionadores, y esa información ya era conocida internamente”, afirmó.

En Palmeiras ya sabían que el Flaco López iba a ser convocado. (Getty)

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Luego procedió a referirse a la convocatoria del Flaco en sí: “No se lo conté porque lidiar con ese tipo de expectativa y emoción no siempre es fácil. Siempre le dije a Flaco que su selección era el Palmeiras y que, para llegar a la selección argentina, primero necesitaba estar bien aquí. Mi mensaje fue simple: si quería ser convocado, tendría que rendir bien en el Palmeiras. Sin eso, el camino hasta la selección sería mucho más difícil“.

El Flaco acumula 14 goles y 10 asistencias en lo que va de 2026 con Palmeiras, y ha sido la referencia ofensiva del Verdao, tanto en Copa Libertadores como en el Brasileirao y en el Campeonato Paulista, todos aspectos que fueron tenidos en cuenta a la hora de su convocatoria.

Síntesis

José Manuel López se enteró de su convocatoria mundialista tras vencer a Junior.

se enteró de su convocatoria mundialista tras vencer a Junior. Abel Ferreira sabía internamente de la citación del jugador antes del anuncio oficial.

sabía internamente de la citación del jugador antes del anuncio oficial. 14 goles y 10 asistencias acumula el delantero con Palmeiras en este 2026.