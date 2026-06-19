El club ya le había abierto las puertas hace un año y el delantero uruguayo lo descartó. ¿Cambiará ahora su postura?

La determinación de Boca de rescindir el contrato con Edinson Cavani que finalizaba en diciembre de este año no habría hecho cambiar de parecer al uruguayo respecto a poder recuperarse de sus problemas lumbares para retirarse del fútbol profesional en cancha.

Aunque hace solo unas semanas se pensaba todo lo contrario, sabe que no será en El Xeneize, porque Rodolfo Arruabarrena le bajó el pulgar a la posibilidad de seguir esperándolo. La buena noticia en ese sentido es que ya apareció un club dispuesto a darle esa oportunidad, que no es otro que Danubio, donde el delantero de 39 años inició su carrera profesional.

“No quiero que Edi se lo tome a mal, pero acá siempre tiene la puerta abierta. Es su casa. Tenemos a uno de los mejores cuerpos médicos, no solo de Uruguay sino de gran parte de América. Esta es su casa sí él decide que sea acá”, expresó Gustavo Matosas, director deportivo del club uruguayo.

No es la primera vez que en Danubio le ofrecen a Cavani la posibilidad de regresar y la manera en que el uruguayo había respondido a ese ofrecimiento fue lo que hizo al directivo tener sus reparos. A mediados del año pasado, el propio Matosas había hecho una publicación en redes sociales que el delantero no se tomó del todo bien.

Edinson Cavani rescindirá con Boca.

“Donde estás hoy, ¿sos feliz? Mirá que acá en tu casa te esperan para jugar”, quiso tentarlo viendo la poca participación que había tenido en el Mundial de Clubes. A lo que Cavani respondió: “Sí, soy feliz y sobre todo terco. Lo voy a intentar hasta el último día”.

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Sus números en Boca

Desde su arribo al Xeneize a mediados de 2023, Edinson Cavani disputó un total de 81 partidos oficiales en los que acumuló 5.878 minutos y logró aportar 28 goles y 3 asistencias. Su aporte al equipo fue decreciente y en lo que va de 2026 participó solo de dos encuentros, con 104 minutos en cancha.

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