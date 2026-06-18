El dinero que se ahorrará Boca con la salida de Cavani

El Xeneize se liberará de un alto salario que podrá reinvertir para reforzar el plantel de Arruabarrena.

Boca ya tomó la determinación de rescindir el contrato con Edinson Cavani que se extendía hasta diciembre de este año, dando lugar a un radical cambio de postura respecto a la intención que hasta hace solo algunas semanas era darle al uruguayo la posibilidad de retirarse jugando en el segundo semestre del año.

Mucha influencia en esa decisión tuvo Rodolfo Arruabarrena, quien desde el día de su arribo a Buenos Aires para revincularse al Xeneize dejó claro que solo quería en el plantel futbolistas que estuvieran en condiciones de aportar desde el primer partido.

Según pudo saber Bolavip, el acuerdo para la rescisión y la aceptación del uruguayo de cobrar solo hasta el último día trabajado permitirá ahorrar una importante suma de dinero en materia salarial, que sería utilizada para ir en busca de refuerzos, con Paulo Dybala como principal objetivo.

¿Cuánto dinero ahorrará Boca?

Si se tiene en cuenta que Edinson Cavani cobre en Boca un salario de aproximadamente 247 mil dólares al mes y suponiendo que cobre en junio el último mes trabajado, el club se ahorrará seis meses de sueldo, es decir, una suma cercana a 1.5 millones de dólares.

Cavani solo participó de dos partidos este año.

No es un detalle menor que si en el Xeneize pretendieran utilizar el dinero que se ahorrará con la salida del uruguayo para hacer un último intento de seducir a Paulo Dybala, que negocia su renovación con Roma, la totalidad de esos seis meses que quedaban por pagarle solo cubrirían poco más de un mes del salario de La Joya en el club italiano.

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¿Cavani se retira?

Aunque no será en Boca, Edinson Cavani se mantendría firme en su decisión de retirarse jugando, razón por la cual la rescisión no marcará el punto final de su carrera. Quedará esperar entonces a ver cuáles son las opciones que se le presentan al uruguayo para cumplir su cometido.

Sus números en Boca

Desde su arribo al Xeneize a mediados de 2023, Edinson Cavani disputó un total de 81 partidos oficiales en los que acumuló 5.878 minutos y logró aportar 28 goles y 3 asistencias. Su aporte al equipo fue decreciente y en lo que va de 2026 participó solo de dos encuentros, con 104 minutos en cancha.

Data clave

Edinson Cavani rescindirá su contrato con Boca, el cual vencía en diciembre.

rescindirá su contrato con Boca, el cual vencía en diciembre. 1.5 millones de dólares es la cifra aproximada que Boca ahorrará en salarios.

es la cifra aproximada que Boca ahorrará en salarios. Paulo Dybala es el principal objetivo de Boca para incorporar como nuevo refuerzo.