Boca hoy: el buen gesto de Edinson Cavani, Traverso se opone a la vuelta de Sebastián Villa y más

Boca continúa con los entrenamientos y se prepara para sus primeros amistosos de pretemporada. Este viernes 3 de julio, Rodolfo Arruabarrena ultimará detalles de cara al amistoso a puertas cerradas del sábado ante Defensa y Justicia y a la espera del que se jugará el miércoles ante Paranaense en San Luis. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El gesto de Edinson Cavani con Boca tras la rescisión de su contrato

Boca Juniors se mueve en el mercado de pases y, mientras llegan las primeras incorporaciones, el club también se desprende de algunos futbolistas relegados. Este miércoles se hizo oficial la salida de Edinson Cavani, que se marchó del Xeneize luego de casi tres años.

El delantero uruguayo tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero la lesión en su espalda no le permitía trabajar a la par de sus compañeros. Por eso, el club y el futbolista acordaron la rescisión del vínculo, con un gesto de Cavani hacia la institución.

Traverso se opone a la vuelta de Villa

Todo está dado para que Sebastián Villa tenga su segundo ciclo en Boca. El club llegó a un acuerdo con el futbolista desde hace unos días y ahora solo falta que Independiente Rivadavia acepte la propuesta. Bolavip pudo saber que hay optimismo en el Xeneize y que el pase se cerraría en los próximos días.

Quien salió a liquidar al jugador fue Cristian Traverso, que tuvo dos pasos por Boca, el primero entre 1997 y 2002, mientras que el segundo fue entre 2004 y 2005. En sus ciclos por el Xeneize, el defensor obtuvo siete títulos, entre los que se destacan dos Libertadores y una Intercontinental.