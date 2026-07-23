¿Por qué no juega hoy Edinson Cavani en Boca vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026?

Muchos fanáticos xeneizes se sorprendieron al no ver al histórico delantero uruguayo en la lista de convocados de Rodolfo Arruabarrena para este trascendental duelo internacional. Conoce el verdadero y definitivo motivo de su ausencia.

Este jueves 23 de julio, Boca y O’Higgins se miden frente a frente en un electrizante encuentro de carácter internacional. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará imponer su jerarquía y regalarle una alegría a su gente frente al aguerrido elenco chileno. Sin embargo, el equipo de La Ribera afrontará este duelo con una novedad resonante y dolorosa que sacudió al “Mundo Boca” en las últimas horas: la ausencia definitiva de Edinson Cavani.

Edinson Cavani, ex delantero de Boca. (Getty Images)

Al confirmarse la lista oficial del Xeneize para este partido correspondiente a la Copa Sudamericana, los simpatizantes notaron rápidamente que el atacante charrúa no formaba parte de la delegación, confirmando así los rumores que circulaban en los pasillos de La Bombonera y marcando el final de su etapa en el fútbol argentino.

¿Por qué no juega Edinson Cavani frente a O’Higgins?

A diferencia de otros casos donde las ausencias responden a suspensiones o decisiones tácticas momentáneas, la baja del Matador marca un punto final en su carrera dentro del club. Edinson Cavani no juega hoy debido a que, en las últimas semanas, rescindió su contrato con la institución tras las constantes lesiones que sufrió durante su estadía.

El delantero uruguayo, agobiado por los recurrentes problemas musculares y lumbares que le impidieron mantener la continuidad deseada y mostrar su mejor versión de forma sostenida, tomó la difícil decisión de dar un paso al costado. De mutuo acuerdo con la dirigencia, se firmó la desvinculación para liberar un cupo y permitir que el jugador priorice su recuperación física lejos de las altas exigencias del calendario que afronta Boca en este 2026.

Edinson Cavani, ex jugador de Boca. (Getty Images)

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¿Quién asume de Edinson Cavani el lugar en el ataque de Boca?

Ante la sorpresiva salida definitiva de un jugador de la talla internacional de Cavani, el cuerpo técnico liderado por el Vasco Arruabarrena deberá reconfigurar su estructura ofensiva para lo que resta de la temporada, depositando la confianza en los atacantes que vienen pidiendo pista.

De esta forma, la máxima responsabilidad en la zona caliente del ataque recaerá sobre su compatriota, Miguel Merentiel, quien se ha consolidado como el goleador más fiable del equipo. La Bestia estará acompañado en la ofensiva por la experiencia de Sebastián Villa y la frescura del juvenil Leonel Flores, quienes ahora tendrán la misión de suplir la cuota goleadora y el peso jerárquico que deja vacante la partida del uruguayo frente a O’Higgins y en los futuros compromisos.