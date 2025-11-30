El aviso de Claudio Úbeda de cara a la lucha de Boca por el título del Torneo Clausura: “Nafta tenemos bastante”

En la tarde-noche del domingo, Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final y clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Debido al gol tempranero de Ayrton Costa y gracias a una notable actuación de Agustín Marchesín, el Xeneize sostuvo la ventaja por la mínima ante un siempre complicado y vistoso juego del Bicho, que dominó en La Bombonera.

De la misma manera que sucede habitualmente, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso. Allí, el director técnico fue consultado ante la posibilidad de consagrarse campeón del certamen doméstico, objetivo del cual ahora está a solamente dos encuentros con triunfos de distancia.

Lo cierto es que el entrenador de Boca no dudó ante la pregunta del periodista y manifestó su opinión. “Nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea“, sentenció Úbeda frente al interrogante que abrió el reportero y dejando en evidencia que su equipo está en condiciones de presentar contienda futbolística ante cualquier rival que se le interponga en el campo de juego.

Pocos segundos después y para completar su respuesta, el director técnico se tomó unos instantes y expresó: “Hay que respetar a los rivales que nos toquen, pero sí sentimos que el grupo está 100% en querer ganar, siendo solidario y entendiendo que hay que jugar en equipo. Eso nos da garantía de que el equipo está con intenciones de seguir avanzando”.

Más declaraciones de Claudio Úbeda tras la clasificación de Boca

En cuanto a lo ocurrido en La Bombonera, Úbeda no ignoró que Argentinos puso las condiciones durante buena parte del trámite. “Pudimos resolver un partido difícil“, fue su primera frase. “Tuvimos que saber llevarlo ante un rival que tiene posesión de pelota, muy duro. Estamos felices de seguir avanzando y ya ponernos a pensar en el próximo partido”, añadió más tarde.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Cuando podemos jugar, lo hacemos. Cuando no, sabemos defender. Eso es lo que hicimos“, manifestó con un tono tajante. “En el fútbol no es solamente ir para adelante y atacar, hay que saber ocupar espacios. Nosotros hemos hecho un poquito mejor las cosas“, sumó el DT.

Sobre la faceta de juego que suele destrabar los partidos de Boca, Claudio argumentó: “La pelota parada es una herramienta más para ganar y saber defenderse. Es un arma que la entrenamos bastante y, teniendo las condiciones de Leandro (Paredes), ayuda más. El jugador tiene mucho más aceitado el timing porque sabe cómo y dónde va a llegar, por eso tenemos esa virtud”.

Para cerrar la conferencia de prensa, hizo referencia a la posibilidad de enfrentar a Racing o Tigre, según quien sea el ganador del duelo. “Son dos equipos que juegan distinto. Pero nosotros estamos preparados para jugar con cualquiera de los dos“, reveló el líder del cuerpo técnico azul y oro. “Esperaremos el rival que tenga que ser y entrenaremos en la semana para ganar ese partido”, culminó.