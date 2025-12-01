El calvario de Ander Herrera en Boca: sufrió 4 lesiones, se perdió 29 partidos y ahora es duda para la semifinal del Torneo Clausura

En la victoria de Boca por 1 a 0 ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura hubo una situación que llamó la atención, ya que Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize, no le dio minutos a Ander Herrera, el volante español que venía ingresando en cada segundo tiempo.

De esta manera, cortó una racha de ocho encuentros consecutivos sumando minutos, en lo que también fue la marca más extensa desde su llegada al club a principios de este año. El motivo de esta ausencia ante el Bicho de La Paternal fue por una molestia en el isquiotibial izquierdo.

A lo largo de la última semana, el ex PSG y Manchester United sufrió una molestia física, por lo que tuvo que entrenar diferenciado. A pesar de esto, fue convocado por Úbeda para formar parte de los 12 suplentes, pero no ingresó por riesgo a que la lesión se agrave y lo margine de las canchas.

En este contexto, la presencia de Ander en las semifinales se irá evaluando día a día desde que el equipo vuelva a los entrenamientos el próximo martes. Desde allí el cuerpo médico del Xeneize lo irá evaluando para determinar si puede sumar minutos o si lo resguardan nuevamente.

Cabe destacar que a lo largo de la temporada, el español de 36 años sufrió cuatro lesiones diferentes por lo que no pudo estar presente en más de la mitad de los partidos que disputó el equipo. Es por eso que lo llevan de a poco para poder tenerlo a disposición lo antes posible.

Los dichos de Ander Herrera sobre su físico

Semanas atrás, el español habló con los medios de comunicación y se refirió a las lesiones que pasó en el club. “Bien, bien. Intentando aportar desde lo que me toque. Soy un jugador de equipo. Ha habido momentos difíciles, la he pasado mal“, comentó.

“Para mí jugar en este equipo es algo único y voy a pelearla hasta el final“, agregó para afirmar que seguirá intentando para estar de la mejor manera, teniendo en cuenta que en la temporada 2026 el Xeneize volverá a disputar la Copa Conmebol Libertadores.

Las lesiones que sufrió Ander Herrera en el año

Enero 2025 – Desgarro (6 partidos perdidos)

Marzo 2025 – Problemas musculares (2 partidos perdidos)

Abril 2025 – Desgarro (7 partidos perdidos)

Junio 2025 – Desgarro (13 partidos perdidos)

