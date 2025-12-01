Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El calvario de Ander Herrera en Boca: sufrió 4 lesiones, se perdió 29 partidos y ahora es duda para la semifinal del Torneo Clausura

El volante español se perdió el duelo ante Argentinos Juniors y encendió las alarmas.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Ander Herrera, futbolista de Boca.
© BocaAnder Herrera, futbolista de Boca.

En la victoria de Boca por 1 a 0 ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura hubo una situación que llamó la atención, ya que Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize, no le dio minutos a Ander Herrera, el volante español que venía ingresando en cada segundo tiempo. 

De esta manera, cortó una racha de ocho encuentros consecutivos sumando minutos, en lo que también fue la marca más extensa desde su llegada al club a principios de este año. El motivo de esta ausencia ante el Bicho de La Paternal fue por una molestia en el isquiotibial izquierdo. 

A lo largo de la última semana, el ex PSG y Manchester United sufrió una molestia física, por lo que tuvo que entrenar diferenciado. A pesar de esto, fue convocado por Úbeda para formar parte de los 12 suplentes, pero no ingresó por riesgo a que la lesión se agrave y lo margine de las canchas. 

En este contexto, la presencia de Ander en las semifinales se irá evaluando día a día desde que el equipo vuelva a los entrenamientos el próximo martes. Desde allí el cuerpo médico del Xeneize lo irá evaluando para determinar si puede sumar minutos o si lo resguardan nuevamente. 

Cabe destacar que a lo largo de la temporada, el español de 36 años sufrió cuatro lesiones diferentes por lo que no pudo estar presente en más de la mitad de los partidos que disputó el equipo. Es por eso que lo llevan de a poco para poder tenerlo a disposición lo antes posible. 

Los dichos de Ander Herrera sobre su físico

Semanas atrás, el español habló con los medios de comunicación y se refirió a las lesiones que pasó en el club. “Bien, bien. Intentando aportar desde lo que me toque. Soy un jugador de equipo. Ha habido momentos difíciles, la he pasado mal“, comentó. 

Publicidad
El enojo de Leandro Paredes con Fernando Echenique en Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: “Sos una vergüenza”

ver también

El enojo de Leandro Paredes con Fernando Echenique en Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: “Sos una vergüenza”

“Para mí jugar en este equipo es algo único y voy a pelearla hasta el final“, agregó para afirmar que seguirá intentando para estar de la mejor manera, teniendo en cuenta que en la temporada 2026 el Xeneize volverá a disputar la Copa Conmebol Libertadores.

Las lesiones que sufrió Ander Herrera en el año

  • Enero 2025 – Desgarro (6 partidos perdidos)
  • Marzo 2025 – Problemas musculares (2 partidos perdidos)
  • Abril 2025 – Desgarro (7 partidos perdidos)
  • Junio 2025 – Desgarro (13 partidos perdidos)

Datos claves

  • Claudio Úbeda no le dio minutos a Ander Herrera en la victoria 1-0 de Boca ante Argentinos Juniors por una molestia en el isquiotibial izquierdo .
  • El volante español cortó una racha de ocho encuentros consecutivos sumando minutos, la más extensa desde su llegada al club a principios de este año.
  • Herrera será evaluado día a día por el cuerpo médico de Boca, ya que sufrió cuatro lesiones diferentes en lo que va de la temporada.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones
Fútbol Argentino

Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: Horario y posibles formaciones

Qué pasa si Barracas Central gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué pasa si Barracas Central gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Inesperado revés para Barracas Central y Chiqui Tapia: el pedido urgente para evitar un daño económico de Conmebol
Copa Sudamericana

Inesperado revés para Barracas Central y Chiqui Tapia: el pedido urgente para evitar un daño económico de Conmebol

López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: "Boludos de turno"
Fútbol Argentino

López Muñoz estalló contra algunos hinchas de Argentinos Juniors: "Boludos de turno"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo