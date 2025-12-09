La derrota ante Racing en La Bombonera no solo significó la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Clausura 2025, sino que también aceleró la toma de decisiones de cara al 2026. La ilusión por cortar la racha al levantar un nuevo trofeo se esfumó y los planes para la próxima temporada ya son protagonistas.

Mientras comienza la limpieza en el plantel con las partidas de los futbolistas que finalizan sus contratos este diciembre, Juan Román Riquelme tomó una decisión con respecto al futuro de Claudio Úbeda al frente de la Primera División del Xeneize.

Según pudo saber BOLAVIP, en este momento las chances de que Sifón continúe siendo el director técnico en 2026 son altas. Sin embargo, aún no está confirmado, algo que podría darse cuando el DT y Riquelme tengan la reunión pendiente que no pudo darse este martes por la ausencia del presidente en el Boca Predio.

La confirmación de la continuidad de Úbeda podría darse en los próximos días y no haría falta que se firme un nuevo vínculo, ya que aún está vigente el que firmó como parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. El mismo tiene duración hasta junio de 2026.

Los próximos pasos para el equipo de Úbeda y los jugadores serán unas vacaciones de poco más de dos semanas, ya que es probable que los entrenamientos se reanuden en la última semana de diciembre, con 28 como fecha estimada, dependiendo de cuándo se realicen los estudios médicos protocolares.

Boca comienza a pensar en refuerzos

Aunque la depuración en el plantel también es prioridad, Riquelme y Úbeda, en caso de ser ratificado como DT, se sentarán junto al Chelo Delgado para acelerar en la búsqueda de refuerzos. La Copa Libertadores exige al Xeneize a sumar jerarquía a su equipo.

En síntesis