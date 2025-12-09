Tras la sanción de AFA que recibió Estudiantes, la medida que tomó Juan Sebastián Verón

Las últimas semanas fueron un verdadero caos para Estudiantes de La Plata. Tras rebelarse ante la Asociación del Fútbol Argentino y darle la espalda a Rosario Central por el título que le designaron por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla general, llegaron las sanciones para Juan Sebastián Verón y los futbolistas.

Seis meses para la Brujita sin poder ejercer como dirigente del club, tres meses para Santiago Núñez sin tener la chance de ser el capitán del equipo y dos jornadas de suspensión para los 11 jugadores titulares que le dieron la espalda a sus pares del Canalla, las cuales se cumplirán en el Torneo Apertura 2026.

Mientras el plantel dirigido por Eduardo Domínguez se prepara para lo que será la final del Torneo Clausura, en donde enfrentarán a Racing, en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, el mandamás se presentará ante el TAS para que se reduzca la pena.

Verón, según reportó Ignacio Tara en TyC Sports, sostendrá ante el Tribunal de Disciplina que consideren a la sanción impuesta como “arbitraria”, y apelará a la misma. Si bien buscará que mermen la suspensión, pero también que la quiten por completo y así pueda volver a cumplir sus funciones como presidente.

El comunicado de Estudiantes de La Plata tras la sanción a Verón y los jugadores

“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, inició el mensaje del Pincha en sus redes sociales.

Y cerró: “En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional”.

