Boca hoy: se define el futuro de Úbeda, Diego Martínez reveló que tuvo un cruce con Cavani y más

Las novedades del Xeneize en este martes 9 de diciembre de 2025.

Por Joaquín Alis

La jornada del 9 de diciembre tiene a Boca reencontrándose después de haber finalizado su año deportivo con la derrota ante Racing. Son horas decisivas para Claudio Úbeda, que quedó señalado como el principal responsable de la eliminación del Xeneize del Torneo Clausura.

Las horas clave para el futuro del entrenador, la anécdota que contó Diego Martínez sobre Edinson Cavani son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 9 de diciembre.

Revelan por qué Leandro Paredes no fue a patear los últimos córners

En la lista de situaciones desconcertantes que se vivieron en La Bombonera el pasado domingo, encabezadas por la decisión de Claudio Úbeda de sacar de la cancha a Exequiel Zeballos, también está la pelota parada. Sorpresivamente, Leandro Paredes no ejecutó los tiros de esquina de Boca en los minutos finales del encuentro ante Racing, delegándole la responsabilidad a Lautaro Blanco.

Teniendo en cuenta que el pie derecho del campeón del mundo en los balones detenidos venía siendo la carta ofensiva más peligrosa del equipo, en el Alberto J. Armando sorprendió no verlo patear los córners. El periodista Tato Aguilera reveló el motivo.

Balotelli sueña con jugar en Boca y dejó un sugerente mensaje mientras está libre:

A mediados de 2024, el delantero italiano Mario Balotelli, quien ganó la UEFA Champions League con Inter en 2010, sorprendió en un streaming con el ‘Kun’ Agüero debido a que reveló que tiene el deseo de vestir la camiseta de Boca y tener una experiencia en el fútbol argentino

“Prefiero a Boca antes que River. Mi sueño es jugar en La Bombonera“, comenzó Balotelli en aquella oportunidad. “Román te tendría que llamar, los hinchas deben pensar que sería espectacular que juegues en Boca. Tenerte en el fútbol argentino sería top“, esbozó el Kun sin vueltas. A eso, el ex Milan, Liverpool y Manchester City preguntó: “¿Voy a estar bien en Argentina?“, a lo que Agüero nuevamente retrucó fuertemente: “Calzarías muy bien en Boca“.

Joaquín Alis
Joaquín Alis

