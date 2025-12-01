Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El enojo de Leandro Paredes con Fernando Echenique en Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: “Sos una vergüenza”

El capitán del Xeneize no ocultó su bronca con las decisiones del árbitro y se acercó para reclamárselo.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes y su enojo con Echenique.
© GettyLeandro Paredes y su enojo con Echenique.

En La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura, con el gol tempranero de Ayrton Costa, Boca venció 1 a 0 a Argentinos Juniors y logró la clasificación a la semifinal del certamen, instancia en la que esperará por el ganador de la llave entre Racing y Tigre. 

A lo largo de los 90 minutos, el partido tuvo polémicas por el arbitraje de Fernando Echenique. Tal es así que varios futbolistas del Bicho de La Paternal se quejaron de que dejó hacer tiempo a Agustín Marchesín y esto le quitó posibilidades de ir por el empate. 

Leandro Paredes, el capitán del elenco de la Ribera, también tuvo un cruce con el árbitro. En pleno partido, el jugador del Xeneize le cometió una infracción en la mitad de la cancha a Nicolás Oroz, por la que el colegiado le mostró la tarjeta amarilla. Esto, hizo explotar de bronca al ex PSG. 

“Dejá de pelotudear. Estás pelotudeando, Fernando. ¿Qué amarilla? ¿Qué amarilla, Fer? Siempre pelotudeando, Fernando”, fue el enojo de Paredes con el árbitro del encuentro tras la amarilla que recibió a los 33 minutos de la primera mitad, y que lo convirtió en el primer amonestado de su equipo. 

Tweet placeholder

Además, minutos más tarde, volvió a tener otro cruce con el colegiado. En esta oportunidad fue por otra infracción que cobró a favor de Argentinos Juniors. “Es una vergüenza. Fernando, sos una vergüenza”, le gritó mientras retrocedía para acomodarse en su campo y defender. 

Publicidad
Tweet placeholder
El descargo de Marchesín tras ser la figura de Boca en la victoria contra Argentinos: “Es impresionante”

ver también

El descargo de Marchesín tras ser la figura de Boca en la victoria contra Argentinos: “Es impresionante”

Úbeda se ilusionó con el campeonato

“Nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea“, respondió el entrenador de Boca en conferencia de prensa ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de que su equipo se quede con el título del Torneo Clausura y así cortar una racha de casi tres años sin campeonar. 

Pocos segundos después y para completar su respuesta, el director técnico se tomó unos instantes y expresó: “Hay que respetar a los rivales que nos toquen, pero sí sentimos que el grupo está 100% en querer ganar, siendo solidario y entendiendo que hay que jugar en equipo. Eso nos da garantía de que el equipo está con intenciones de seguir avanzando”.

Publicidad

En síntesis

  • Boca Juniors venció 1-0 a Argentinos Juniors en La Bombonera con un gol temprano de Ayrton Costa para clasificar a la semifinal del Clausura.
  • El capitán de Boca, Leandro Paredes, se mostró enojado tras recibir una tarjeta amarilla por infracción a Nicolás Oroz y le gritó al árbitro Fernando Echenique: ” Dejá de pelotudear“.
  • Boca esperará en semifinales por el ganador del cruce de cuartos de final entre Racing y Tigre.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
La Reserva de Boca imitó una costumbre que trajo Paredes
Boca Juniors

La Reserva de Boca imitó una costumbre que trajo Paredes

Los 4 jugadores que Boca debe retener en 2026, según Beto Márcico
Boca Juniors

Los 4 jugadores que Boca debe retener en 2026, según Beto Márcico

El gesto de líder de Paredes con uno de los más criticados de Boca
Boca Juniors

El gesto de líder de Paredes con uno de los más criticados de Boca

Lluvia de críticas en Brasil para Abel Braga por su presentación en Inter de Porto Alegre
Fútbol Internacional

Lluvia de críticas en Brasil para Abel Braga por su presentación en Inter de Porto Alegre

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo