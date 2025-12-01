El enojo de Leandro Paredes con Fernando Echenique en Boca vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: “Sos una vergüenza”

En La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura, con el gol tempranero de Ayrton Costa, Boca venció 1 a 0 a Argentinos Juniors y logró la clasificación a la semifinal del certamen, instancia en la que esperará por el ganador de la llave entre Racing y Tigre.

A lo largo de los 90 minutos, el partido tuvo polémicas por el arbitraje de Fernando Echenique. Tal es así que varios futbolistas del Bicho de La Paternal se quejaron de que dejó hacer tiempo a Agustín Marchesín y esto le quitó posibilidades de ir por el empate.

Leandro Paredes, el capitán del elenco de la Ribera, también tuvo un cruce con el árbitro. En pleno partido, el jugador del Xeneize le cometió una infracción en la mitad de la cancha a Nicolás Oroz, por la que el colegiado le mostró la tarjeta amarilla. Esto, hizo explotar de bronca al ex PSG.

“Dejá de pelotudear. Estás pelotudeando, Fernando. ¿Qué amarilla? ¿Qué amarilla, Fer? Siempre pelotudeando, Fernando”, fue el enojo de Paredes con el árbitro del encuentro tras la amarilla que recibió a los 33 minutos de la primera mitad, y que lo convirtió en el primer amonestado de su equipo.

Tweet placeholder

Además, minutos más tarde, volvió a tener otro cruce con el colegiado. En esta oportunidad fue por otra infracción que cobró a favor de Argentinos Juniors. “Es una vergüenza. Fernando, sos una vergüenza”, le gritó mientras retrocedía para acomodarse en su campo y defender.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también El descargo de Marchesín tras ser la figura de Boca en la victoria contra Argentinos: “Es impresionante”

Úbeda se ilusionó con el campeonato

“Nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea“, respondió el entrenador de Boca en conferencia de prensa ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de que su equipo se quede con el título del Torneo Clausura y así cortar una racha de casi tres años sin campeonar.

Pocos segundos después y para completar su respuesta, el director técnico se tomó unos instantes y expresó: “Hay que respetar a los rivales que nos toquen, pero sí sentimos que el grupo está 100% en querer ganar, siendo solidario y entendiendo que hay que jugar en equipo. Eso nos da garantía de que el equipo está con intenciones de seguir avanzando”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis