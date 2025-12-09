Emotivo momento en Boca: Frank Fabra se despidió entre lágrimas tras 9 años y 8 títulos

Fin de un ciclo tan largo como turbulento en Boca. Tras casi una década y con ocho títulos en su palmarés, la estadía de Frank Fabra en el club llegó a su cierre este martes. El lateral colombiano participó del último entrenamiento del año antes de que el plantel fuera licenciado y, con su contrato a punto de vencer el 31 de diciembre, se despidió de sus compañeros y de cada empleado del predio. Pero lo hizo con un detalle: se marchó secándose con lágrimas en sus ojos.

Así como el periodista Ezequiel Sosa captó los últimos segundos de Fabra en las instalaciones del club, el propio lateral confirmó el emotivo adiós al subir una historia a sus redes sociales. Lo hizo publicando una foto del predio con el emoji de un corazón roto y una cara llorando. Luego, se subió a su auto y se marchó de por última vez como futbolista del club.

Las emociones contrastan con el frío registro que deja en las estadísticas: 244 partidos, 14 goles y 32 asistencias. Sin embargo, las cifras se encargan de ocultar el verdadero sube y baja, tanto deportivo como emocional, que significó su paso por el Xeneize. Fabra llegó en febrero de 2016, proveniente de Deportivo Cali, y se adueñó de la banda izquierda por un largo período. El primer gran revés fue físico: la rotura de ligamentos previa al Mundial de 2018 cortó uno de sus mejores momentos.

Pero el quiebre definitivo con la hinchada llegó por indisciplina. La recordada expulsión ante Santos por Copa Libertadores en 2021, a raíz de un desmedido pisotón en el estómago a Marinho, fue un primer golpe. La gota que rebalsó el vaso, y que marcó el punto de no retorno, fue la tarjeta roja que sufrió dos años más tarde en la final del mismo certamen, ante Fluminense, en el Maracaná, por un manotazo a un rival.

El posteo de Fabra en sus redes sociales para despedirse de Boca.

Lo acontecido en Brasil selló un divorcio con el público que se hizo evidente. El fastidio de los hinchas se tradujo en constantes silbidos y abucheos cada vez que ingresaba o tocaba el balón, provocando que su presencia en La Bombonera se volviera insostenible. Esta situación se replicó incluso en duelos de visitante.

Desde aquel polémico incidente en la final de la Copa, el final de la estadía de Fabra se convirtió en una cuestión de tiempo. Si bien su vínculo contractual se extendía hasta fin de 2025, su participación en el campo dio la sensación de haber terminado mucho antes. De hecho, disputó solo cuatro partidos en la presente campaña, siendo la eliminación ante Atlético por Copa Argentina la última vez que vistió la camiseta de Boca. Tras aquel cimbronazo, directamente dejó de ser convocado.

