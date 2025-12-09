Messi Cup: ante la atenta mirada de Leo, River sacó un empate ante Barcelona

En el Chase Stadium de Inter Miami, la Sub 16 de River Plate empató este martes ante su par de Barcelona por 2-2 en el marco de la primera fecha del Grupo B de la Messi Cup. Bruno Cabral, de penal, y Joaquín Amor fueron los autores de los goles para el equipo argentino.

Con la presencia de Lionel Messi en la tribuna, junto a su compañero en Inter Miami Luis Suárez, el plantel Millonario se enfrentó ante su par de Barcelona, que también llevó sus mejores joyas a la ciudad estadounidense.

Fue el elenco catalán el que golpeó primero en el partido. A los 33 minutos de la primera parte, Ruslan Mba, extremo izquierdo del culé, sorprendió a River con un remate cruzado para gritar por primera vez en la noche de Miami. Sin embargo, los de Núñez encontraron la remontada en el complemento.

A los 19 de la segunda etapa, Bruno Cabral, goleador absoluto de la categoría, marcó el empate transitorio al ejecutar con éxito un penal. Así, el centrodelantero extendió su buena marca en 2025, donde ya acumula 34 tantos en 28 compromisos.

Apenas 4 minutos más tarde, Joaquín Amor, con un excepcional desvío en el área chica, puso al frente a River por primera vez en la noche. Sobre el cierre, Ahmed Abarkane aprovechó un rebote en el área para sentenciar el empate por 2-2.

El elenco Millonario volverá a presentarse este miércoles por la segunda fecha del Grupo B. Será ante Manchester City desde las 16, hora argentina, a través de la pantalla de Disney+.

¿Cómo se juega la Messi Cup?

Los ocho equipos participantes están divididos en dos grupos de cuatro, por lo que tendrán garantizado jugar un mínimo de tres partidos. Cada encuentro constará de dos tiempos de 40 minutos. Luego, se disputará la fase de eliminatorias para coronar al campeón de esta edición inaugural.

Grupo A: Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea.

Grupo B: Inter de Milán, Barcelona, Manchester City y River Plate.

Si bien el grueso del torneo se celebrará en el complejo de entrenamiento de Inter Miami, tanto la final del certamen como el partido por el tercer puesto se celebrarán en el Chase Stadium en que los flamantes campeones de la MLS hacen de local.

¿Dónde ver en vivo la Messi Cup?

La primera edición de la Messi Cup, que se extenderá desde este martes 9 de diciembre al domingo 14, podrá verse en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+. El calendario de competencia será el siguiente:

Martes 9 de diciembre

13:00 – Ceremonia inaugural // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Manchester City vs. Inter de Milán // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Inter Miami vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

18:00 – Chelsea vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

19:45 – Barcelona vs. River Plate // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

Miércoles 10 de diciembre

11:45 – Newell’s Old Boys vs. Chelsea // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter Miami vs. Atlético de Madrid // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – River Plate vs. Manchester City // ESPN en Disney+ Plan Premium

Jueves 11 de diciembre

11:45 – River Plate vs. Inter de Milán // ESPN2 y Disney+ Plan Premium

14:00 – Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:00 – Chelsea vs. Inter Miami // ESPN en Disney+ Plan Premium

16:00 – Manchester City vs. Barcelona // ESPN en Disney+ Plan Premium

Sábado 13 de diciembre

12:30 – Por el séptimo puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 – Por el quinto puesto // ESPN en Disney+ Plan Premium

14:30 – Semifinal #1 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

16:30 – Semifinal #2 // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

Domingo 14 de diciembre

15:30 – Por el tercer puesto // ESPN3 y Disney+ Plan Premium

18:00 – Final // ESPN3 y Disney+ Plan Premium