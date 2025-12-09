Es tendencia:
logotipo del encabezado
TENIS

Aprovechó una lesión para operarse y aumentarse los pechos y ahora volvió al tenis luego de abrir una cuenta en OnlyFans

La tenista defendió su decisión personal y reveló que no le causa molestias al momento de jugar partidos.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Océane Dodin, tenista profesional.
© GettyOcéane Dodin, tenista profesional.

Con 29 años, Océane Dodin volvió a agarrar una raqueta de tenis para intentar volver a ser protagonista en el Circuito WTA. La francesa, que alcanzó el 46° puesto en el ranking en el pico de su carrera, regresó a las canchas con un llamativo y controversial cambio.

Es que la tenista ganadora de un título WTA, que hoy ocupa el 818° lugar en el escalafón femenino, superó un período de baja por lesión en el que aprovechó para completar una cuenta pendiente: someterse a una cirugía de aumento de busto.

“Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Aproveché mi descanso porque durante la temporada es imposible detenerse por tanto tiempo”, aclaró en diálogo con RMC Sports, medio de su país.

Y compartió las advertencias que recibió al comunicar sobre su decisión personal: “Todos me decían: ‘no vas a poder jugar’. Como si me hubiera puesto sandías. No son pequeñas, pero no me molestan al jugar. Hay sujetadores especiales. Pero sí, es cierto que debo ser la primera en jugar con aumentos de pecho; debe haber una primera para todo”.

En su regreso al Circuito WTA llamó la atención de propios y extraños con ese cambio y aprovechó la situación para sumar un nuevo sponsor: OnlyFans. La plataforma de contenido para adultos, en la que ya participaba con un perfil personal, la apoya ahora económicamente en sus giras por el mundo.

Océane Dodin en su cuenta de Instagram. (@oceane_dodin)

Océane Dodin en su cuenta de Instagram. (@oceane_dodin)

Publicidad

“Para quienes aún no me conocen, fui la 46.ª del mundo, tuve la oportunidad de alcanzar los octavos de final en el Abierto de Australia en 2024, y crecí con una raqueta en la mano. Mi estilo es potencia y audacia en pista. Tras altibajos, un título WTA, una breve pausa forzada y la vuelta a las pistas, aquí comparto algo más que tenis: un pedazo de mi historia y de mi vida”, se presenta sobre sus logros y estilo de juego para dejar de lado la controversia y poner el foco en su talento con la raqueta.

Acumuló 115 millones de dólares en la NBA, cuestionó lo que ganan las modelos de Only Fans y recibió una dura respuesta: “Patético”

ver también

Acumuló 115 millones de dólares en la NBA, cuestionó lo que ganan las modelos de Only Fans y recibió una dura respuesta: “Patético”

En síntesis

  • Océane Dodin volvió al tenis tras realizarse una cirugía de aumento de busto.
  • La francesa de 29 años ocupa hoy el puesto 818 del ranking WTA.
  • OnlyFans es el nuevo patrocinador de la jugadora en su regreso al circuito.
agustín vetere
Agustín Vetere

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

    ggrova
    german garcía grova

    Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

    Lee también
    Atento Colapinto: la fuerte decisión que tomó Alpine con uno de sus pilotos de Fórmula 1 tras finalizar la temporada
    FÓRMULA 1

    Atento Colapinto: la fuerte decisión que tomó Alpine con uno de sus pilotos de Fórmula 1 tras finalizar la temporada

    Con tres definidos y uno en duda, los jugadores de Boca que tuvieron su último entrenamiento
    Boca Juniors

    Con tres definidos y uno en duda, los jugadores de Boca que tuvieron su último entrenamiento

    Verón va al TAS por la sanción a Estudiantes
    Fútbol Argentino

    Verón va al TAS por la sanción a Estudiantes

    La predicción de la Inteligencia Artificial para la Fórmula 1 2026: primer podio para Colapinto y un nuevo campeón mundial
    FÓRMULA 1

    La predicción de la Inteligencia Artificial para la Fórmula 1 2026: primer podio para Colapinto y un nuevo campeón mundial

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo