Aprovechó una lesión para operarse y aumentarse los pechos y ahora volvió al tenis luego de abrir una cuenta en OnlyFans

Con 29 años, Océane Dodin volvió a agarrar una raqueta de tenis para intentar volver a ser protagonista en el Circuito WTA. La francesa, que alcanzó el 46° puesto en el ranking en el pico de su carrera, regresó a las canchas con un llamativo y controversial cambio.

Es que la tenista ganadora de un título WTA, que hoy ocupa el 818° lugar en el escalafón femenino, superó un período de baja por lesión en el que aprovechó para completar una cuenta pendiente: someterse a una cirugía de aumento de busto.

“Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Aproveché mi descanso porque durante la temporada es imposible detenerse por tanto tiempo”, aclaró en diálogo con RMC Sports, medio de su país.

Y compartió las advertencias que recibió al comunicar sobre su decisión personal: “Todos me decían: ‘no vas a poder jugar’. Como si me hubiera puesto sandías. No son pequeñas, pero no me molestan al jugar. Hay sujetadores especiales. Pero sí, es cierto que debo ser la primera en jugar con aumentos de pecho; debe haber una primera para todo”.

En su regreso al Circuito WTA llamó la atención de propios y extraños con ese cambio y aprovechó la situación para sumar un nuevo sponsor: OnlyFans. La plataforma de contenido para adultos, en la que ya participaba con un perfil personal, la apoya ahora económicamente en sus giras por el mundo.

Océane Dodin en su cuenta de Instagram. (@oceane_dodin)

“Para quienes aún no me conocen, fui la 46.ª del mundo, tuve la oportunidad de alcanzar los octavos de final en el Abierto de Australia en 2024, y crecí con una raqueta en la mano. Mi estilo es potencia y audacia en pista. Tras altibajos, un título WTA, una breve pausa forzada y la vuelta a las pistas, aquí comparto algo más que tenis: un pedazo de mi historia y de mi vida”, se presenta sobre sus logros y estilo de juego para dejar de lado la controversia y poner el foco en su talento con la raqueta.

