El gol de Julián Álvarez en PSV vs. Atlético de Madrid por Champions League

La Araña apareció para igualar el marcador en Países Bajos y para responder a los cuestionamientos sobre su rendimiento en el equipo.

Por Bruno Carbajo

Julián empató para Atlético de Madrid ante PSV en Champions League.
Julián empató para Atlético de Madrid ante PSV en Champions League.

Cuando más lo necesitaba, la red tomó contacto con la pelota. La afirmación es doblemente válida para el Atlético Madrid y para Julián Álvarez, quien se puso el traje de salvador para sellar el empate ante el PSV Eindhoven, por la quinta fecha de la Champions League.

Corrían los 36 minutos del primer tiempo y el conjunto neerlandés, en ventaja, parecía cada vez más cerca de estirar el marcador. Fue entonces cuando el Colchonero capitalizó una mala salida del PSV: la recuperó en la puerta del área, Alexander Sorloth leyó la jugada, asistió a Julián con un pase rasante al medio, y la Araña solo tuvo que empujarla para estampar el 1-1.

Ese tanto no fue uno más. Por un lado, le devolvió al Atleti la esperanza viva de meterse entre los ocho mejores de la competición, un objetivo que solo se lograría con la victoria. Por el otro, el atacante argentino se reencontró con el gol después de tres partidos, alcanzando su décimo grito en 20 encuentros disputados en la temporada.

Pese a que desde los números la situación no se presente alarmante, el delantero argentino debió lidiar con serias críticas por parte de la prensa e hinchas durante las últimas dos semanas, poco conformes con el nivel que venía demostrando. El delantero supo quedar en el ojo de la tormenta especialmente luego de la derrota ante Barcelona.

La situación escaló al punto que figuras claves del club salieron a defenderlo públicamente. Enrique Cerezo, presidente del Atleti, apareció en la previa al duelo de este martes para blindar a su jugador: “Los jugadores son personas, son humanos, son como todos nosotros, no son máquinas“, expresó, en la misma línea que el Cholo.

Simeone, tras el duelo contra Barcelona, ya había marcado el mismo camino. “Julián desde que llegó siempre ha rendido a un nivel altísimo, y es persona, es humano“, sostuvo. Una semana después, Álvarez pagó la confianza.

  • Julián Álvarez marcó el gol del empate 1-1 frente al PSV por la Champions League.
  • La Araña rompió una racha de tres partidos sin convertir y alcanzó los 10 gritos en la temporada.
  • El tanto llega como respuesta a las críticas recientes y tras el respaldo de Simeone y Cerezo.
Bruno Carbajo

