Allanan la sede de la AFA y de 13 clubes por la causa de Sur Finanzas

En la mañana de este martes una fuerte noticia sacudió al fútbol argentino, debido a que la Justicia allanó la sede de la AFA de calle Viamonte, así como también a otros 13 clubes del país, ya que podrían estar relacionados con la causa de lavado de dinero de la empresa Sur Finanzas.

Acorde a lo informado por TN, la Justicia realizó 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Dentro de los allanamientos, la Justicia se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes. Algunas de las instituciones allanadas fueron Racing, Independiente, San Lorenzo, Barracas Central, Los Andes, Claypole y Excursionistas.

Estos operativos se dieron en simultáneo tanto en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, así como también en los 13 clubes que tienen acuerdos comerciales con la financiera que es investigada por un presunto lavado de dinero.

Los clubes investigados fueron: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Deportivo Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense.

Algunas de estas instituciones tienen a Sur Finanzas como sponsor en sus camisetas, mientras que en otros casos la Justicia sospecha que los clubes recibieron préstamos económicos por parte de la empresa y los cobraba a través de los derechos de televisación o marketing.

Publicidad

Publicidad

En este contexto, la fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 13 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.

ver también Javier Milei sacó pecho por la clasificación de Estudiantes a la final del Torneo Clausura

La investigación por lavado de dinero

Días atrás comenzó la investigación a la empresa Sur Finanzas, debido a que la Dirección General Impositiva (DGI) cree que Vallejo habría creado un grupo de empresas ficticias destinadas a lavar dinero a través de su propia financiera.

Tal es así que los investigadores tienen la hipótesis de que Vallejo construyó una estructura en donde las sociedades se “compran” entre sí, por lo cual hay facturación cruzada y un flujo constante de dinero difícil de rastrear. En total, son cuatro las causas que se investigan.

Publicidad

Publicidad

Datos claves