Atento Colapinto: la fuerte decisión que tomó Alpine con uno de sus pilotos de Fórmula 1 tras finalizar la temporada

Pese a que la temporada de la Fórmula 1 bajó el telón hace escasos días, las pistas no toman descanso y mucho menos en Alpine, donde ya mueven los hilos para tener un auspicioso 2026. Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como dupla titular, sumado a Paul Aron como piloto de reserva, se metieron en la discusión del cuarto piloto, la escudería francesa tomó una nueva determinación clave respecto a su estructura interna.

El protagonista de la noticia es Kush Maini, el piloto indio de 25 años que forma parte de la Academia Alpine. En ese sentido, buscando apostar el desarrollo de sus promesas, decidió que el asiático dispute su cuarto campeonato de Fórmula 2, esta vez sumándose a ART GP, uno de los equipos más importantes de la categorías.

“Estoy encantado de unirme a un equipo tan prestigioso como ART Grand Prix”, expresó Maini tras hacerse oficial su incorporación. El piloto viene de cerrar una complicada temporada al finalizar 16°, pero lo respalda un interesante currículum, compuesto por dos victorias y siete podios a lo largo de su estadía en F2.

El desembarco de Maini en la segunda categoría se entiende como una clara intención de Alpine por mantenerlo con el ritmo competitivo necesario. La confianza depositada en el indio quedó a la vista cuando fue seleccionado, junto a Paul Aron, para las pruebas de post-temporada en Abu Dhabi, desarrolladas este martes. Ambos probaron la nueva gama de neumáticos Pirelli para 2026.

Aunque Maini concluyó en el escalón 22 de 25 participantes en esos tests, dos escalones por debajo de Aron, su ascenso a ART GP marca, indirectamente, que se encuentra mejor considerado internamente que Jack Doohan, afirmándose como el cuarto piloto de la escudería.

En tanto, el futuro del australiano es una completa incógnita desde que fue reemplazado por Colapinto en el asiento titular. Incluso, supo verse vinculado con fuertes rumores que lo situaban en categorías como la Súper Fórmula de Japón o el turismo europeo, lejos de la Fórmula 1, en donde sería recién el quinto piloto de Alpine en carpeta.

El itinerario de Colapinto rumbo a 2026

Para Franco Colapinto y Alpine, la nueva temporada se presagia mucho más esperanzadora que el 2025, ya que realizaron una enorme cantidad de trabajo en el auto del próximo año, sacrificando la temporada actual en pos de ese objetivo de ser competitivos con las nuevas regulaciones.

En búsqueda de ello, la primera prueba de fuego llegará recién el primer fin de semana de marzo, con la celebración del Gran Premio de Australia. Sin embargo, antes se desarrollarán los tests de pretemporada, pactados para realizarse en Barcelona (26-30 de enero), de forma privada, y luego habrá otras dos en Bahréin (11-13 de febrero y 18-20 de febrero), ya de carácter formal. Ambas ocasiones representarán la oportunidad de ver en pista los nuevos autos, desarrollados para el reglamento actualizado de la FIA.

