River Plate

River está a punto de cerrar a un viejo anhelo de Riquelme como primer refuerzo para 2026

El Millonario está a detalles de sumar a su primera incorporación, a pedido de Marcelo Gallardo. Detalles.

Por Joaquín Alis

River, cerca de cerrar a Fausto Vera
© Getty ImagesRiver, cerca de cerrar a Fausto Vera

Mientras los jugadores disfrutan de sus vacaciones, River define a su plantel para 2026 y está cerca de cerrar a su primer refuerzo. El Millonario se encuentra a detalles de incorporar a Fausto Vera, uno de los elegidos por Marcelo Gallardo para la nueva mitad de cancha.

La operación se encamina para cerrarse en condición de préstamo con opción de compra, que es la postura que adoptó la directiva del club para este mercado de pases. Si bien todavía no hay acuerdo total con Atlético Mineiro, hay optimismo para que se convierta en futbolista del Millonario.

Vera jugó 32 partidos en la temporada y anotó un gol. En sus 1.728 minutos en cancha, recibió seis tarjetas amarillas y nunca fue expulsado. En el tramo final del año, perdió el puesto y vio de afuera partidos importantes como la final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Riquelme buscó a Fausto Vera para Boca en 2024

Fausto Vera supo ser el objetivo de Boca a mediados de 2024, cuando Diego Martínez era el entrenador y buscaba refuerzos para afrontar los playoffs de la Sudamericana. A través de sus canales oficiales, el club de la Ribera informó que le había acercado una oferta a su agente.

Boca ya se comunicó con el representante de Fausto Vera para que envíe a Corinthians la propuesta por el 50% del pase“, aseguró el Xeneize. En ese mismo mercado, arribaron Gary Medel y Tomás Belmonte para esa posición.

River insistirá por Ascacibar

Más allá de estar cerca del acuerdo por Vera, River seguirá buscando a Santiago Ascacibar. El Ruso, una de las figuras de Estudiantes de La Plata, sigue siendo del interés de Marcelo Gallardo y el club intentará que sea otra de sus caras nuevas. La negociación con Juan Sebastián Verón no será sencilla.

DATOS CLAVE

  • River Plate negocia incorporar a Fausto Vera a préstamo con opción de compra.
  • Marcelo Gallardo eligió al volante de Atlético Mineiro para reforzar el mediocampo.
  • Fausto Vera disputó 32 partidos y sumó 1.728 minutos en la última temporada.
