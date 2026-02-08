Lo que prometía ser una solución para revalorizar a un activo del club, se transformó en un dolor de cabeza silencioso. Marcelo Saracchi, quien abandonó Boca a mediados de 2025 en busca de los minutos que no tenía en Argentina, atraviesa un presente dramático en el fútbol europeo: no juega un partido desde el 3 de diciembre del año pasado y ni siquiera es convocado.

El Chelo desembarcó en el Celtic de Escocia en julio de 2025, cedido por un año y sin opción de compra, pero fue cuestión de tiempo para que vuelva a vivir la situación que lo llevó a buscar una salida del Xeneize.

Esta vez, el detonante que provocó su falta de minutos fue la inestabilidad del banco: el uruguayo llegó con el visto bueno del DT, Brendan Rodgers, quien dejó el cargo en octubre, a los tres meses de iniciada la temporada. Su reemplazante fue Wilfried Nancy, que tomó las riendas brevemente y luego asumió Martin O’Neil, dos nombres que terminaron de marginar al lateral del plantel.

La estadística es fuerte: Saracchi lleva 13 partidos consecutivos viendo la acción desde la tribuna o por televisión. Su última aparición fue ante el Dundee FC, hace más de dos meses. En lo que va de su estadía en Europa, apenas disputó 12 encuentros (fue titular en 5 y dio una asistencia), una cifra pobre considerando que emigró con la intención de recuperar ritmo de competencia.

El dolor de cabeza que se genera en Boca

El regreso de Saracchi a Boca en junio, una vez finalizado su préstamo en el Celtic, plantea un escenario complejo, tanto a nivel administrativo como deportivo. En primer lugar, el club debe resolver el dilema del cupo de extranjeros: al ser dueño de su ficha, el uruguayo sigue ocupando una plaza internacional, lo cual obligó al club a realizar malabares para, por ejemplo, habilitar la contratación de Edwuin Cetré. La solución llegó gracias a Williams Alarcón, que recibió la nacionalización argentina y liberó el espacio necesario.

Por otro lado, el interrogante futbolístico es igual de preocupante. Si el lateral mantiene su actual inactividad en Escocia y regresa al Predio de Ezeiza tras meses sin ritmo y sin ofertas concretas de otros mercados, Boca posiblemente se tope con un nombre difícil de reubicar, en caso de que el cuerpo técnico decida no tenerlo en cuenta.

