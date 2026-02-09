Boca hoy: nueva obra en el club, la estadística negativa y la palabra de Úbeda

Por la cuarta fecha del Torneo Apertura, Boca perdió 2 a 1 frente a Vélez en condición de visitante, generó preocupación en el cuerpo técnico de Claudio Úbeda y estiró una racha negativa. A su vez, el club informó que iniciaron nuevas obras de infraestructura.

Boca anunció un nuevo gimnasio

A lo largo de su gestión como presidente de Boca, uno de los principales objetivos de Juan Román Riquelme es que La Bombonera pueda ampliarse para tener mayor capacidad de espectadores. Al mismo tiempo, también realizan obras para mantener en buen estado toda la infraestructura del club.

Previo al encuentro ante Vélez por el Torneo Apertura, Riquelme y la dirigencia del Xeneize oficializaron una nueva obra que se hará en el estadio. La misma es la creación de un gimnasio para que los hinchas y socios puedan entrenar dentro de las instalaciones del club.

Boca y una nefasta estadística de visitante

Hace tiempo que quedó claro que Boca es un equipo completamente diferente de local que de visitante. Los números así lo avalan, pero no solamente es la estadística cruda, sino también el funcionamiento y esto no es responsabilidad exclusiva de Claudio Úbeda.

En los últimos dos años, por Boca pasaron Diego Martínez, Fernando Gago, Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, aunque también hay que destacar que hubo interinatos de Mariano Herrón. En este periodo, el Xeneize no tuvo buenos resultados ni tampoco rendimientos fuera de La Bombonera.

Úbeda reveló cómo está la relación con los hinchas de Boca

Boca volvió a tropezar de visitante al caer 2-1 contra Vélez y las alarmas vuelven a encenderse tras una nueva actuación que dejó mucho que desear. El Xeneize mostró una versión deslucida y se marchó con más dudas que certezas. Bajo ese contexto espeso, por el funcionamiento colectivo, Claudio Úbeda tomó la palabra en conferencia de prensa para hacer autocrítica.

“Hoy no fue un buen partido. Creo que no es una excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local“, arrancó el DT sin buscar atajos. Sin vueltas, admitió su inquietud por lo visto en el campo: “Me preocupa la actuación del segundo tiempo. Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera. Nos faltó más juego, más intención de ataque“.