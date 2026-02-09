River hoy: la chicana al Huevo Acuña y ¿cambios en ataque vs. Argentinos?

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 9 de febrero de 2026, con la mira puesto en el duelo del próximo jueves ante Argentinos Juniors. La delantera que pondría Marcelo Gallardo en La Paternal, el palito que recibió Marcos Acuña por parte del hermano de un ex futbolista del Millonario, el posteo de Castaño que llamó la atención y todo confirmado para el debut en Copa Argentina.

¿Gallardo cambia la ofensiva vs. Argentinos?

La delantera de River no conforma. Driussi está lesionado, Colidio y Salas atraviesan una sequía importante y los hinchas ya perdieron la paciencia. Ante Argentinos Juniors, el próximo jueves por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo podría apostar desde el arranque por Agustín Ruberto e Ian Subiabre.

Agustín Ruberto. (Foto: Prensa River).

El hermano de Enzo Díaz apuntó contra Acuña

A través de su cuenta de Instagram, el Colo Díaz -hermano de Enzo- publicó una historia en la que se podía ver una foto de su hermano con la camiseta de Sao Paulo y lo acompañó con un polémico texto: “No le dicen huevo, este los tiene”, en clara referencia a Marcos Acuña. Cabe recordar que el Huevo y Enzo compartieron plantel en River entre mediados de 2024 y comienzos de 2025.

Castaño y un llamativo posteo tras la goleada ante Tigre

Kevin Castaño fue suplente en el encuentro en cuestión, pero ingresó por Juan Fernando Quintero a falta de 18 minutos para el final y poco pudo hacer con el resultado 4-0 parcial, que luego se maquilló levemente. Sin embargo, no habló con los medios al término del cotejo sino que aprovechó su cuenta personal de Instagram para dejar un mensaje encriptado para sus seguidores…

Lo cierto es que, apenas unas horas después de la goleada de Tigre a River, Castaño rompió el silencio. En una historia que publicó, compartió: “Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada“. Este pequeño extracto pertenece a La Biblia, exactamente al versículo Juan 15:5.

Todo definido para el estreno en la Copa Argentina

Desde hacía unas semanas se sabía que River enfrentaría a Ciudad de Bolívar en San Luis, más precisamente en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes. La organización del torneo más federal del país confirmó que duelo será el martes 17 de febrero a partir de las 22 horas.

DATOS CLAVE