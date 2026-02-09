Es tendencia:
BOCA JUNIORS

La confesión de Martín Palermo sobre su relación con Juan Román Riquelme: “Vivió en una casa que yo tenía”

En una extensa entrevista, el Titán abordó su distancia con el actual presidente de Boca y reconoció al 2008 como el año en el que todo cambió entre ambos.

Por Agustín Vetere

Palermo y Riquelme, ídolos de Boca.
Palermo y Riquelme, ídolos de Boca.

A lo largo de la historia de Boca Juniors, un puñado de jugadores supieron posicionarse como ídolos de la institución. Para la gran mayoría de los hinchas, Martín Palermo y Juan Román Riquelme están en lo más alto y, aunque en cancha fueron complementarios, fuera del rectángulo las cosas eran diferentes.

Juntos llevaron al club de la Ribera a lo más alto, tanto a nivel nacional, como en la Copa Libertadores e incluso en la Copa Intercontinental. Pero, poco a poco, la relación entre ambos se desgastó al punto de no encontrar diálogos en el día a día, más allá de los protocolares.

En entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!, fue Palermo quien repasó su carrera y su actualidad, sin poder evitar hablar de la relación con Riquelme. El Titán reconoció que supieron llevar un buen vínculo, pero que tuvo un quiebre tras la conquista de la Libertadores 2007.

“No sé qué episodio pudo haber cambiado, pero después del 2008 cambió la relación. Ya no era el vínculo que teníamos de antes, éramos muy cercanos”, explicó el actual entrenador.

Y detalló cómo fueron sus buenos momentos: “Siempre lo tuvimos, hasta en Japón. Después que yo me fui, él vivió un año en Villarreal, en una casa que yo tenía en Villarreal. Después del 2008 no sé qué pudo haber pasado que las cosas no se dieron cómo antes. Hasta que me retiré la relación siempre fue ahí, de respeto. Ya no era el mismo vínculo que antes”.

Por último, explicó por qué no hubo intentos de reconciliación entre ambos ídolos: “Ninguno buscaba complicidad de nada, de qué había pasado o de porqué no nos juntábamos o no hablábamos cómo antes”.

Datos clave

  • Martín Palermo reveló en entrevista con Juan Pablo Varsky que su relación cambió tras 2008.
  • Juan Román Riquelme vivió un año en la casa del delantero ubicada en Villarreal.
  • Ambos futbolistas ganaron juntos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con Boca Juniors.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre fue una falta de respeto a los hinchas de River

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

