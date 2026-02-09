La confesión de Martín Palermo sobre su relación con Juan Román Riquelme: “Vivió en una casa que yo tenía”

A lo largo de la historia de Boca Juniors, un puñado de jugadores supieron posicionarse como ídolos de la institución. Para la gran mayoría de los hinchas, Martín Palermo y Juan Román Riquelme están en lo más alto y, aunque en cancha fueron complementarios, fuera del rectángulo las cosas eran diferentes.

Juntos llevaron al club de la Ribera a lo más alto, tanto a nivel nacional, como en la Copa Libertadores e incluso en la Copa Intercontinental. Pero, poco a poco, la relación entre ambos se desgastó al punto de no encontrar diálogos en el día a día, más allá de los protocolares.

En entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!, fue Palermo quien repasó su carrera y su actualidad, sin poder evitar hablar de la relación con Riquelme. El Titán reconoció que supieron llevar un buen vínculo, pero que tuvo un quiebre tras la conquista de la Libertadores 2007.

“No sé qué episodio pudo haber cambiado, pero después del 2008 cambió la relación. Ya no era el vínculo que teníamos de antes, éramos muy cercanos”, explicó el actual entrenador.

Y detalló cómo fueron sus buenos momentos: “Siempre lo tuvimos, hasta en Japón. Después que yo me fui, él vivió un año en Villarreal, en una casa que yo tenía en Villarreal. Después del 2008 no sé qué pudo haber pasado que las cosas no se dieron cómo antes. Hasta que me retiré la relación siempre fue ahí, de respeto. Ya no era el mismo vínculo que antes”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por último, explicó por qué no hubo intentos de reconciliación entre ambos ídolos: “Ninguno buscaba complicidad de nada, de qué había pasado o de porqué no nos juntábamos o no hablábamos cómo antes”.

ver también Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

Datos clave