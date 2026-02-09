Teo Gutiérrez cargó contra los delanteros de River tras la derrota ante Tigre: “Parece fácil”

Luego de la fatídica noche del sábado donde Tigre goleó 4-1 a River en el Estadio Monumental, las consecuencias fueron varias. En esta oportunidad el que volvió a estar en el centro de la escena fue Teófilo Gutiérrez, que ya había aparecido públicamente hace pocas semanas con frases contundentes. Otra vez en ese mismo sentido, realizó un posteo que hizo mucho ruido en el ambiente.

El experimentado de 40 años que en la actualidad defiende la camiseta de Junior de Barranquilla dejó una huella imborrable en el Millonario, que hasta estos días se mantiene en la retina de los hinchas. Además, en este contexto adverso del equipo y principalmente de los delanteros del plantel, su irrupción mediante las redes sociales generó aún más controversia en el conjunto de Núñez.

Lo cierto es que, horas después de la dura derrota ante Tigre, Gutiérrez publicó una historia en su cuenta personal de Instagram. La imagen de él con la camiseta de River y una frase que habla por sí sola. “Parece fácil“, escribió el colombiano junto a la foto en la que se toca la oreja mientras suena de fondo la reconocida canción “No me arrepiento de este amor” que marcó una época en la región.

En una especie de mensaje encriptado a los atacantes del plantel actual del Millonario que atraviesa un pésimo presente futbolístico, el delantero dejó su granito de arena al recordar su gloriosa etapa en River. Sin ir más lejos, hace apenas un puñado de días ya había sido tajante. “Que le muestren (al plantel) cómo jugábamos en 2014 para que vean. Con todo respeto“, había manifestado Teo.

No conforme con esa declaración, la amplió después. “Toda mi vida voy a seguir a River, hasta que Dios me lleve. River me enseñó mucho, aprendí mucho en esa gran institución: la Banda cruzada. Siempre deseándole lo mejor a Gallardo, que es uno de los mejores entrenadores y tiene que encontrarle la vuelta al equipo, a sus jugadores“, expresó en una entrevista el atacante oriundo de Barranquilla.

Teófilo Gutiérrez, durante su estadía en River Plate.

Los números de Teo Gutiérrez en River

Teófilo Gutiérrez jugó 70 partidos oficiales con la camiseta de River entre 2013 y mediados del 2015: marcó 28 goles, repartió 8 asistencias, acumuló 14 tarjetas amarillas y fue expulsado en cuatro ocasiones. Además, con La Banda ganó el Torneo Final 2014, dirigido por Ramón Díaz, y ya con Marcelo Gallardo conquistó la Copa Sudamericana 2014, Recopa 2015 y Copa Libertadores 2015.

