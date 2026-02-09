Emmanuel Gigliotti anunció su retiro del fútbol a los 38 años: “Me seguían llamando clubes”

Mientras la mayoría de los equipos aún toman decisiones en el mercado de pases y los futbolistas libres aguardan por novedades, Emmanuel Gigliotti tomó un camino diferente. Es que, este lunes, el delantero anunció que se retiró como profesional a sus 38 años.

En charla con Todo Pasa, en Urbana Play, el Puma dio a conocer la noticia, visiblemente emocionado: “Dejé el fútbol. Estoy dando la primicia con ustedes. Tomé la decisión. Lo venía trabajando con una psicóloga. Lo quise hacer el año anterior, cuando volví de Chile. Salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer y con el correr del año decidí que no quería jugar más”.

Luego, se extendió con sus sensaciones: “No sé si estoy contento con la decisión, pero no estoy triste. Estoy tranquilo. La decisión la tomé mejor que cómo la toman a veces muchos futbolistas, teniendo oportunidades. Por suerte, me siguieron llamando clubes.

“Físicamente me sentía bien. No es que estaba roto de las rodillas o los tobillos. Me cansé un poco”, cerró al hacer hincapié sobre sus posibilidades de estirar su carrera, aportando la razón principal por la que decidió retirarse.

La extensa carrera de Gigliotti con las camiseta de tres grandes

Lejos quedó su debut como profesional en la Primera C en 2006, con la camiseta de General Lamadrid. Desde entonces, fue todo en ascenso. Pasó por All Boys, donde se dio a conocer al fútbol argentino, ya en Primera División, con un paso en el medio por Atlético Tucumán.

Novara Calcio fue su breve paso por Europa, antes de recalar en clubes como San Lorenzo, Colón, Boca e Independiente. Además, vistió camisetas del exterior como Chongqing Lifan, Toluca, León, Nacional y Unión La Calera. En el último año se despidió defendiendo los colores del Sabalero en la Primera Nacional.

Con casi 200 goles en 600 partidos, aportó para ser campeón en León y Nacional y, aunque no se dio el gusto de ganar títulos locales en Argentina, supo celebrar la Sudamericana y la Suruga Bank con el Rojo.

