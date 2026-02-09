Sonríe Colapinto: la gran noticia que recibió Alpine sobre el motor Mercedes de cara a la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto sigue de cerca cada movimiento en los despachos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), sabiendo que el motor Mercedes que utilizará Alpine se encuentra en el ojo de la tormenta. Una ofensiva técnica liderada por los competidores directos para cambiar el reglamento de motores sacudió la Fórmula 1, pero parece haberse quedado sin nafta. Un escenario que representa un espaldarazo para la escudería francesa y el piloto argentino.

La polémica se centró en la relación de compresión de las unidades de potencia que fabrica Mercedes, componente que Alpine utilizará tras abandonar su propio programa de motores. Audi, Honda, Ferrari y Red Bull elevaron un reclamo formal ante la sospecha de que la fábrica alemana encontró un vacío reglamentario que le permite ganar caballos de fuerza extra cuando el motor alcanza altas temperaturas. La intención opositora era modificar el sistema de medición antes del inicio de la temporada, afectado directamente el auto de Colapinto.

El motivo que hizo respirar a todo Alpine y Mercedes

A pesar de la presión política ejercida, el periodista especializado Jonathan Noble, del medio británico The Race, aportó pañuelos fríos: desmintió que existiera un acuerdo para cambiar las reglas y aclaró que, tras diversas reuniones del Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC), no se alcanzó un consenso para implementar una nueva normativa en el corto plazo.

Alpine allanó su camino rumbo al inicio de temporada y se ilusiona con su motor Mercedes (Getty Images).

El factor que juega a favor de Alpine y Mercedes es el cronómetro, ya que la homologación definitiva de los motores para el 2026 está pautada para el próximo 1 de marzo. Por ende, con menos de un mes para la fecha límite, se presenta prácticamente imposible que la FIA introduzca un cambio de tal magnitud.

El reclamo de Audi y compañía buscaba que las nuevas reglas de medición entraran en vigencia antes del Gran Premio de Australia, previsto para el 8 de marzo. Sin embargo, los especialistas aseguran que cualquier modificación técnica recién podría verse impactar para principios de 2027, allanando el camino para que la unidad de potencia alemana debute sin restricciones.

