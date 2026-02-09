Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el final de la Fecha 4

En el arranque de la semana, se disputaron los últimos cuatro compromisos de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Pasó el primer cuarto de la fase regular del certamen y ya hay un panorama claro sobre dónde está parado cada uno de los 30 equipos.

La jornada inició con una victoria por 2-0 de Barracas Central ante Gimnasia La Plata, que acomodó al Guapo y le cortó el ritmo al Lobo. Además, Estudiantes venció a Riestra en un partido trabajado y se prendió arriba en la Zona A.

Por otro lado, Lanús y Talleres se repartieron los puntos en un duelo que dejó con gusto a poco a ambos equipos. Por último, Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto para mantenerse en lo más alto de la Zona B con puntaje ideal.

La Fecha 4 del Torneo Apertura comenzará este jueves con la visita de River ante Argentinos Juniors. Entre otros partidos destacados de la jornada aparecen Independiente vs. Lanús, Boca vs. Platense y el clásico entre Estudiantes y Gimnasia en el Bosque.

Así está la tabla del Torneo Apertura

Cómo se juega la Fecha 5

JUEVES 12 DE FEBRERO

19.00 – Tigre vs. Aldosivi

21.15 – Argentinos Juniors vs. River Plate

Publicidad

Publicidad

ver también El campeón de la Sudamericana con River que blanqueó su noviazgo con “Furia” de Gran Hermano

VIERNES 13 DE FEBRERO

20.00 – Independiente vs. Lanús

22.15 – Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo

22.15 – Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield

SÁBADO 14 DE FEBRERO

17.30 – Banfield vs. Racing

19.45 – Huracán vs. Sarmiento de Junín

19.45 – Talleres vs. Gimnasia de Mendoza

22.00 – Independiente Rivadavia vs. Belgrano

22.00 – Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto

DOMINGO 15 DE FEBRERO

17.00 – Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata

19.30 – Boca Juniors vs. Platense

22.00 – Rosario Central vs. Barracas Central

22.00 – Instituto vs. Central Córdoba

Publicidad

Publicidad

LUNES 16 DE FEBRERO

19.00 – Deportivo Riestra vs. Newell’s Old Boys

Datos clave