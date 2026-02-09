Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el final de la Fecha 4

Se disputaron los últimos compromisos de esta jornada y hubo cambios en las partes altas de ambas zonas.

Por Agustín Vetere

Se cerró la Fecha 4 del Torneo Apertura.
© GettySe cerró la Fecha 4 del Torneo Apertura.

En el arranque de la semana, se disputaron los últimos cuatro compromisos de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Pasó el primer cuarto de la fase regular del certamen y ya hay un panorama claro sobre dónde está parado cada uno de los 30 equipos.

La jornada inició con una victoria por 2-0 de Barracas Central ante Gimnasia La Plata, que acomodó al Guapo y le cortó el ritmo al Lobo. Además, Estudiantes venció a Riestra en un partido trabajado y se prendió arriba en la Zona A.

Por otro lado, Lanús y Talleres se repartieron los puntos en un duelo que dejó con gusto a poco a ambos equipos. Por último, Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto para mantenerse en lo más alto de la Zona B con puntaje ideal.

La Fecha 4 del Torneo Apertura comenzará este jueves con la visita de River ante Argentinos Juniors. Entre otros partidos destacados de la jornada aparecen Independiente vs. Lanús, Boca vs. Platense y el clásico entre Estudiantes y Gimnasia en el Bosque.

Así está la tabla del Torneo Apertura

Cómo se juega la Fecha 5

JUEVES 12 DE FEBRERO

  • 19.00 – Tigre vs. Aldosivi
  • 21.15 – Argentinos Juniors vs. River Plate
VIERNES 13 DE FEBRERO

  • 20.00 – Independiente vs. Lanús
  • 22.15 – Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo
  • 22.15 – Defensa y Justicia vs. Vélez Sarsfield

SÁBADO 14 DE FEBRERO

  • 17.30 – Banfield vs. Racing
  • 19.45 – Huracán vs. Sarmiento de Junín
  • 19.45 – Talleres vs. Gimnasia de Mendoza
  • 22.00 – Independiente Rivadavia vs. Belgrano
  • 22.00 – Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto

DOMINGO 15 DE FEBRERO

  • 17.00 – Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata
  • 19.30 – Boca Juniors vs. Platense
  • 22.00 – Rosario Central vs. Barracas Central
  • 22.00 – Instituto vs. Central Córdoba
LUNES 16 DE FEBRERO

  • 19.00 – Deportivo Riestra vs. Newell’s Old Boys

Datos clave

  • Barracas Central venció 2-0 a Gimnasia La Plata en el cierre de la cuarta fecha.
  • La Fecha 5 iniciará este jueves con los partidos Tigre-Aldosivi y Argentinos Juniors-River Plate.
  • El clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes se disputará el domingo 15 de febrero.
