Boca Juniors

Se terminó la novela: Edwuin Cetré deja Estudiantes para ser refuerzo de Boca

El extremo colombiano se convierte en la tercera incorporación del Xeneize en el año y firma contrato por los próximos cuatro años.

Por Bruno Carbajo

La búsqueda llegó a su fin y Boca consiguió a su tan anhelado extremo para este 2026. En la antesala del duelo ante Vélez en Liniers, el Xeneize terminó de cerrar la incorporación de Edwuin Cetré. El club se quedará con la totalidad del pase del jugador tras alcanzar un acuerdo de palabra tanto con Estudiantes de La Plata como con Deportivo Independiente Medellín (DIM), dueños de su ficha en partes iguales.

Tal como adelantó BOLAVIP el pasado viernes, la dirigencia Xeneize había decidido ir a fondo por el colombiano para ocupar el cupo liberado por la grave lesión de Rodrigo Battaglia. Para concretar la operación, Boca le desembolsará al Pincha una cifra que ronda los 4 millones de dólares por el 50% que poseía, mientras que también logró un entendimiento con el DIM. Así, de no mediar imprevistos en el intercambio de documentación que ya están realizando los clubes, Cetré firmará un contrato por los próximos cuatro años.

A la espera del anuncio oficial por parte de los clubes, Eduardo Domínguez le dio el guiño que faltaba para confirmar la historia: no convocó a Cetré para el encuentro de este lunes ante Deportivo Riestra. Posiblemente el jugador sea preservado para que en las próximas horas se realice la revisión médica para convertirse formalmente en el tercer refuerzo del Xeneize en este mercado.

De la venta frustrada a Brasil a la urgencia de Boca

La llegada de Cetré se da en un contexto particular. Hace apenas unos días, el extremo tenía todo listo para jugar en Athletico Paranaense, pero la transferencia colapsó tras la revisión médica en Brasil, donde alegaron problemas cardíacos que Estudiantes desestimó, hablando de “diferencias en los términos”. La implosión de la venta volvió a poner al jugador en el mercado, y Boca, urgido de soluciones, no dudó.

La necesidad del equipo de Claudio Úbeda era imperiosa. Entre la salida a préstamo de Brian Aguirre y la seguidilla de lesiones en la ofensiva, el plantel había quedado corto de opciones. Ahora, el cuerpo técnico aspira encontrar en Cetré la pieza ideal para revitalizar el ataque de cara a la exigente temporada que recién comienza.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano fue una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones). Ahora, llevará su desequilibrio a Brandsen 805.

Datos clave

  • Boca Juniors adquirirá el 100% del pase de Edwuin Cetré tras acordar con Estudiantes y el DIM.
  • El Xeneize pagará cerca de 4 millones de dólares al club platense por su mitad de la ficha y el jugador firmará por cuatro años.
  • El extremo no fue convocado por Estudiantes para el partido ante Riestra y se realizará la revisión médica en las próximas horas.
Bruno Carbajo

