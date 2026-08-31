Arruabarrena recupera a dos futbolistas para el cruce entre Boca y Vélez por Copa Argentina

Luego de recuperarse de sus respectivas lesiones, los defensores estarán a disposición para viajar a Córdoba.

El próximo miércoles, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Boca inicia una seguidilla que será clave para determinar el desarrollo del segundo semestre al enfrentarse a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina y así definir el último boleto a la próxima instancia, en donde ya espera Racing.

De cara a este importante compromiso, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, recibió una buena noticia debido a que recuperó a dos futbolistas importantes, que se sumaron a los entrenamientos junto al resto del plantel y podrán ser parte de la delegación que viaje a Córdoba.

Es que, tanto Marco Pellegrino como Leandro Lozano se recuperaron de sus respectivas lesiones y ya tienen el alta médica, por lo que pueden volver a las canchas tras perderse los últimos compromisos del Xeneize, tanto por Copa Sudamericana como también por el Torneo Clausura.

De esta manera, los dos jugadores pelearán para meterse dentro del equipo titular. En el caso de Lozano podría hacerlo en lugar del juvenil Dylan Gorosito, mientras que Pellegrino hará lo propio con Facundo Herrera, teniendo en cuenta que Ayrton Costa sigue lesionado y no podrá jugar.

Así las cosas, los próximos dos entrenamientos serán claves para estos futbolistas pensando en sus posibles titularidades. Cabe destacar que ambos llegan con inactividad, debido a que su último partido fue el 16 de agosto, cuando los dos salieron lesionados en el empate ante Platense.

La posible formación de Boca para enfrentar a Vélez por Copa Argentina

Sin los mencionados Lozano y Pellegrino, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa o Alan Velasco.

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