James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia: “Me voy tranquilo”

Tras su participación en el Mundial 2026, el volante ofensivo le puso punto final a su etapa a nivel internacional y lo comunicó con un emotivo video.

A pocos días de su fichaje por Atlético Nacional, James Rodríguez anunció este martes otra importance decisión en su carrera. El volante ofensivo se retiró de la Selección Colombia y cerró una destacada etapa en la que rompió un puñado de récords y se metió en el corazón de los hinchas cafeteros.

A través de un video con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el flamante futbolista del cuadro de Medellín confirmó esta noticia. Cierra su etapa en la Tricolor con 3 Mundiales disputados, un total de 131 compromisos en cancha, 31 goles y 43 asistencias.

En el Mundial 2014, en el que Colombia alcanzó los cuartos de final por única vez en la historia, James fue una de las máximas figuras del torneo, llevándose la Bota de Oro con 6 goles en 5 partidos.

El mensaje de despedida de James Rodríguez

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia”.

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”.

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“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”.

“Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias Selección Colombia y gracias Colombia”.

@fcfseleccioncol

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